David Camps: “Poner a la bandera de Junín por sobre todas las cosas”

Como anticipó “Democracia”, se realizó la presentación del auto eléctrico que representará, una vez más, a la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Fray Luis Beltrán” en el Desafío Eco YPF 2019 de autos eléctricos, el próximo fin de semana en el autódromo de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del complejo “Beto Mesa” y contó con la presencia de representantes del Gobierno de Junín, legisladores, autoridades educativas, familiares y vecinos de la comunidad en general.

Luego de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, los alumnos de E.E.S.T. N°1 “Antonio Bermejo” oficializaron el modelo, que presentaron “en sociedad” y representará al establecimiento educacional de calle Moisés Lebensohn en una nueva edición de esta competencia, a desarrollarse entre el sábado 30 del corriente y el domingo 1° de diciembre.

David Camps, director de la E.E.S.T. N°1 manifestó:

”Este es el séptimo años que los chicos podrán participar y nosotros, desde la escuela pública y como representantes del Industrial, queremos afianzar esta relación permanente con la comunidad y, poner a la bandera de Junín por sobre todas las cosas”.

Luego, agregó que “Nos sentimos totalmente respaldados en este caso por la gestión de Pablo (Petrecca) y por todo el gran equipo de trabajo que lo rodea. Siempre nos apoyan en todo momento, nos tienen paciencia y que están muy pendientes de todo lo que les pedimos año tras año, como también desde el Concejo Deliberante”, señaló Camps.

Luego agradeció también a “Nuestros sponsors, quienes nos permiten que podamos continuar con estos proyectos, que cuestan dinero y, en este sentido, ninguna empresa o comercio nos dijo que no y nos han apoyado nuevamente por otro año más”.

También remarcó que “Disfruto esto y por ahí soy un poco la cara visible, pero en realidad los protagonistas son ellos y el gran trabajo que realizan día a día junto a los dos profes que son un orgullo para la docencia argentina como Manuel (González) y Fernando (Marcilla), que año a año plasman en sus alumnos lo mejor que tienen”, agregó.

Para finalizar, Camps afirmó que “los resultados están a la vista y agradecemos muchísimo al Intendente, a la comunidad que hoy nos acompañó una vez más y estamos con muchas expectativas, para que los chicos puedan dar lo mejor de sí en el Desafío Eco”.

Por su parte, el intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca, aseguró que “realmente siento un orgullo muy grande por ver la belleza de auto que han elaborado los chicos este año, que el público en general lo ve ahora y se saca fotos, pero que requirió de mucho trabajo y esfuerzo. Hay algo que quiero destacar y es que el Colegio Industrial nos marca el camino de trabajo en cuanto a la gran disciplina que le imprimen, eso es muy importante porque este no es el primer año que hacen esto, sino que ya son varias las temporadas que participan y cada año se van superando a sí mismos”.

El jefe comunal agregó que “Todos los años se plantean nuevos y superadores objetivos en cada Desafío Eco, que permiten ver que cuando hay esfuerzo, disciplina, pasión todo es más fácil. Es una satisfacción enorme ver a los chicos trabajando fuera de horario, metiéndole mano todo el tiempo y con el aporte invalorable que hace cada uno desde su lugar”, destacó.

Petrecca indicó luego que “esto es algo que me llena de mucha emoción y orgullo porque ellos, si bien llevan la bandera del Colegio Industrial, en realidad están representando a todo Junín. Sin dudas nos hacen quedar de la mejor manera y representan los mejores valores que tienen los juninenses como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo, sumado al talento”.

Para finalizar, el intendente dijo:

“Estamos muy contentos de poder acompañar un año más a los chicos en un nuevo Desafío ECO y, desde el Gobierno de Junín, queremos felicitarlos a todos porque sinceramente han hecho un trabajo impecable y acá se pueden ver los resultados”, completó.

Detalles de la competencia y el equipo local

La prueba consta de cinco competencias con características diferentes, a saber:

Carrera 1: Picadas de 1/8 de milla; Carrera 2: Setup Challenguer; Carrera 3: Sprint femenino; Carrera 4: Flaying Lap: y Carrera 5: Endurande.

Junto al prototipo, también se presentó el equipo que está a cargo del auto eléctrico.

Los docentes coordinadores son Fernando Mansilla y Manuel González.

Logística y marketing: Benjamín Coluccio, Renzo Cebile y Renzo Nastasi, este último a cargo, además, del departamento técnico.

Chasis, dirección y frenos: Ignacio Borrell; Gonzalo Hipólito, Ramiro Giagante y Agustín Roldán.

Carrocería: Alejo Poveda, Francisco Cosentino, Renzo Cebile y Valentín Coluccio.

Boxes: Jefe de equipo, Renzo Cebile; Pilotos, Alejo Poveda y Lourdes Pérez; y mecánicos, Gonzalo Hipólito y Agustín Roldán.