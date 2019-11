Gabriel Ponce de León es el invitado de Facundo Ardusso

Este fin de semana se llevará a cabo la 14ª edición de los “200 Kilómetros de Buenos Aires” del Súper Turismo Competición 2000, la cual se disputará en el circuito Nº 9 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma.

La prueba, que será la décima fecha de la temporada, contará con 19 máquinas y 38 pilotos, de los cuales solo dos serán extranjeros (los uruguayos Santiago Urrutia y Mauricio Lambiris), la cifra más baja de la historia de la ya clásica competencia.

Por otro lado, Chevrolet y Renault serán los únicos equipos que presentarán cuatro máquinas, contra las tres de Toyota, Fiat y Honda, y los dos de Citroën.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León va a acompañar como invitado a Facundo Ardusso, con el Renault Fluence GT N° 1 del equipo Renault Sport que tiene como titular al actual campeón de la categoría.

Los participantes

Equipos/Autos......................... Pilotos Titulares Y Suplentes

Renault Sport/Renault Fluence GT.. Facundo Ardusso/Gabriel Ponce de León.

Renault Sport/Renault Fluence GT. Leonel Pernía/Damián Fineschi.

Renault Sport/Renault Fluence GT.. Matías Milla/Franco Vivian.

Renault Sport/Renault Fluence GT. Facundo Conta/Gregorio Conta.

Chevrolet YPF/Chevrolet Cruze............. Bernardo Llaver/Lucas Colombo Russell.

Chevrolet YPF/Chevrolet Cruze.......... Tomás Gagliardi Genné/ Antonino García.

Chevrolet YPF/Chevrolet Cruze........ Agustín Canapino/Franco Girolami.

Chevrolet YPF/Chevrolet Cruze...................... Bruno Armellini /Sebastián Peluso.

Toyota Gazoo Racing YPF/Toy. Corolla . Matías Rossi/Santiago Urrutia (Uruguay).

Toyota Gazoo Racing YPF/Toy. Corolla .......... Julián Santero/ Emiliano Spataro.

Toyota Gazoo Racing YPF/Toy. Corolla.......... Mariano Altuna/ Manuel Luque.

Fiat Racing Team/Fiat Tipo... Fabián Yannantuoni/Juan B. De Benedictis.

Fiat Racing Team/Fiat Tipo. Matías Muñoz Marchesi/Juan Cruz Álvarez.

Fiat Racing Team/Fiat Tipo........... Mariano Werner/Mauricio Lambiris (Urug.).

Honda Racing/Honda All New Civic...... Ricardo Risatti/Martín Chialvo.

Honda Racing/Honda All New Civic. Juan Ángel Rosso/Néstor Girolami.

Honda Racing/Honda All New Civic........ José Manuel Urcera/ Emanuel Moriatis.

Citroën Total Racing/Citroën C4 Lounge... Marcelo Ciarrocchi/ José Manuel Sapag.

Citroën Total Racing/Citroën C4 Lounge...... Facundo Chapur/ Matías Cravero.



Actividades para hoy

8:00 A 8:20 Hs. Fiat Punto............................. Entrenamiento

8:20 A 8:30 Hs. Fat Punto................................ Clasificación 1

8:30 Hs. Fórmula 2.0 Renault.Reunión De Pilotos Obligatoria

8:40 A 9:10 Hs. Fiat Competizione................ Entrenamiento 1

9:20 A 10:00 Hs. Fórmula 2.0 Renault................Prueba Libre Comunitaria

10:10 A 10:40 Hs. Fiat Competizione............ Entrenamiento 2

10:50 A 11:20 Hs. Súper Turismo Uruguayo... Entrenamiento 1

11:30 A 11:50 Hs. Fiat Punto............................. Clasificación 2

12:00 A 12:30 Hs. Súper Turismo Uruguayo.. Entrenamiento 2

12:40 A 12:50 Hs. Súper Tc2000.Shakedown PilotOs Titulares

13:00 A 13:50 Hs.Super Tc2000........... Tanda Entrenamiento Invitados 1

14:00 A 14:40 Hs. Fórmula 2.0 Renault...............Prueba Libre Comunitaria

14:50 A 15:20 Hs. Fiat Competizione............ Entrenamiento 3

15:30 A 16:30 Hs. Súper Tc2000........... Tanda Entrenamiento Invitados 2

16:40 A 17:25 Hs. Súper Turismo Uruguayo.Entrenamiento Iii