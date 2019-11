Lideró Juan Manuel Damiani y fue duodécimo su compañero de equipo, el juninense Nicolás Bulich

Ayer en el autódromo de Concordia (Entre Ríos) se realizó la clasificación correspondiente al día viernes de la Clase 3 del Turismo Pista, generando novedades de relevancia, ya que el grupo “A” mostró los primeros lugares para luego dar lugar a la aparición de dos de los integrantes del grupo restante, quienes ascenderían al primer y segundo lugar respectivamente.

Tras haber dominado de manera parcial tanto Dino Cassiano como Joaquín Volpe, quienes encabezaron las alternativas por sólo 44 milésimas de diferencia entre sí, llegó el momento de afrontar la salida a pista de los pilotos restantes, quienes ocuparon la segunda parte del campeonato y que generarían novedades rápidamente.

En su primer intento de vuelta rápida, tanto Juan Manuel Damiani, del equipo ZP, como Marco Veronesi, escalaron a la primera y segunda ubicación, respectivamente, quedándose de esta manera el piloto de 9 de Julio con lo mejor y apostando a sostenerlo hoy, sabiendo que en caso que se cumplan los anuncios de lluvias, podría terminar de consolidarse su primera pole dentro de la clase mayor.

El tiempo alcanzado por el piloto de 9 de Julio fue de un minuto 57 segundos 139 milésimas y detrás suyo terminó segundo Marco Veronesi, tercero Dino Cassiano, cuarto Joaquin Volpe, quinto Pablo Vuyovich y los primeros lugares los completaron Tomás Sniechowski, Tomás Fineschi, Lucas Yerobi, Renzo Cerretti y Gonzalo Antolin.

Luego se colocó Mauro Salvi y en la posición duodécima el juninense Nicolás Bulich, quien terminó exactamente a un segundo de su compañero de equipo ZP con base en la ciudad de Tigre, Juan Manuel Damiani

En la Clase 2, la primera tanda de clasificación fue para el chaqueño Luigi Melli con Chevrolet Corsa, dejando segundo a Pablo Vázquez, tercero quedó Leandro Elizalde, cuarto Renzo Blotta y en el quinto puesto clasificó el paranaense Favio Grinóvero.

Por su parte, Yair Etcvheveste, ganador de la última fecha en Oberá, clasificó séptimo.

Bulich: “Hicimos un replanteo”

Luego de los dos entrenamientos y de la primera clasificación de ayer en Concordia, el juninense Nicolás Bulich analizó lo realizado en pista.

Inicialmente dijo que “Después de la carrera de Oberá hicimos un replanteo, ya que el auto había andado muy mal. Me reuní con Pablo Pérez, del equipo ZP, así que lo charlamos, me incentivó y comenzamos a trabajar, por suerte mejoramos. Llegamos sobre la hora a Concordia, pero se mejoró bastante y hay que trabajar ahora más en lo ´fino´, tras haber encontrado el camino. Las cosas vendrán de a poco”.



Luego, “Nico” reseñó:

“Estuve entre los diez primeros en el primer entrenamiento, en el segundo apareció una falla eléctrica y pude dar pocas vueltas. Terminé contento y relajado, porque veo que se puede. Es muy importante este resultado para mí, me genera confianza tanto a mí como a mi familia y a todos los que me apoyan”, cerró Bulich.

La programación

El circuito concordiense, de 4.700 metros de extensión, tiene este cronograma de actividades previstas para hoy y mañana domingo:

Hoy sábado:

Horarios.............................Categorías/Actividades en pista

10 a 10:10 ................Clase 1, primera clasificación grupo ”A”.

10:15 a 10:25.......... Clase 1, primera clasificación grupo “B”.

10:35 a 10:45 ....... Clase 3, segunda clasificación grupo “A”.

10:50 a 11............... Clase 3, segunda clasificación grupo “B”.

11:10 a 11:20........... Clase 2, segunda clasificación grupo “A”.

11:25 a 11:35 .......... Clase 2, segunda clasificación grupo “B”.

12.10................................. Clase 1, primera serie a 6 vueltas.

12.40 ................................. Clase 1, segunda serie a 6 giros.

13:20 .............................. Clase 3, primera serie a 6 vueltas.

13:50.................................. Clase 3, segunda serie a 6 giros.

14:40 .............................. Clase 2, primera serie a 6 vueltas.

15:10 .................................. Clase 2, segunda serie a 6 giros.



Mañana domingo:

Horarios.............................Categorías/Actividades en pista

9:05 ........................ Clase 1, final a 11 vueltas o 30 minutos.

10:10...........................Clase 2, final a 12 giros o 30 minutos.

11:05 ..................... Clase 3, final a 12 vueltas o 30 minutos.