Franco Morillo: “Es un desafío muy grande llegar al Top Race V6”

¿Cómo llegó al Top Race V6?

-Hubo un ofrecimiento de la categoría que me dieron la opción de estar en el Top Race V6. La realidad evs que para nosotros era importante y el equipo no lo dudó, por el hecho de ir a una categoría mucho más importante con el mismo presupuesto.

-¿Qué diferencias tienen los autos con el Series?

-En esta categoría mayor cambia el chasis y el motor con 80 HP más. Además la carrocería es distinta, ya que lleva la de cada marca. Yo voy a estar con un Ford Mondeo. Mi equipo no tenía auto en el V6 y por eso es un desafío muy grande con mucha alegría. Estoy disfrutando este momento, y pensando en el futuro. Los otros pilotos del equipo son Montanari y Salas están en el Series; Lucas Gambarte y Héctor Mercado en el Juniors.

-¿Va a probar el auto antes de la próxima carrera?

-No, me voy directo al autódromo Oscar Cabalén donde me voy a encontrar con el auto. Tengo ganas de ver cómo es y creo que no va a ser tanto el cambio tampoco, pero sí hay que tener en cuenta que son 80 HP más de potencia y eso se va a notar. Además al ser más largo de eje, es más ancho y un poco más largo que el Series. También tiene discos de frenos más grandes.

-Ahora se va a encontrar con los pilotos más experimentados

-Ellos son unos grandes como Gabriel Ponce de León. Hay muchos pilotos de primer nivel y equipos muy grandes. Como quedan cuatro fechas, yo ahora no voy a estar disputando ningún campeonato y me voy a mentalizar en tratar de mejorar cada vez que tenga la posibilidad de subirme al auto y dar lo mejor.

-¿Qué balance hace del año?

-Creo que fue un buen año para mí. Tuvimos el acompañamiento de los amigos y sponsors. Hicimos podio y siempre estuvimos en los cinco primeros. Llegamos a la final de campeonato a solo 30 puntos peleándolo. Estoy muy contento, creo que vengo creciendo en el equipo AA Sport y en las categorías.

-¿Cómo está con el tema sponsors?

-Al mantener el mismo presupuesto, tuve la posibilidad de cambiar de categoría. Siempre la estoy peleando, ya que no está nada fácil. Mario Meoni me acompañó siempre, me escuchó y siempre estuvo con el deporte de los juninenses y está demostrado.

-¿Qué se siente saber que va a compartir la categoría con Ponce de León?

-Gabriel es mi ídolo y es un sueño de chico poder estar en la pista con él. La verdad que es increíble y estoy muy agradecido por lo que me ha enseñado y me enseña cada día. Somos grandes amigos y hoy para mí es un orgullo estar con la misma categoría que él. Además me ayudó a tomar la decisión. Es un gran deportista y una gran persona: lo admiro mucho.

-¿En qué situación se encuentra el autódromo de Junín?

-Está totalmente abandonado. Es una lástima porque se podría probar y girar tranquilamente. Podríamos tener esa posibilidad de ahorrar gastos, ya que no tendríamos que irnos muy lejos para probar. No puedo creer que se haya abandonado así el circuito local. Por ejemplo ahora a la carrera de Córdoba voy sin realizar pruebas por este tema. Y si tengo que ir a otro autódromo a hacer entrenamientos nos cuesta muchísimo en lo económico.