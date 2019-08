Canapino clasificó primero en el Top Race

Al finalizar la clasificación de San Nicolás el ex campeón Agustín Canapino logró dar el golpe y quedarse con el mejor tiempo transformándose en el mejor de la tarde en el circuito de San Nicolás.

El piloto del Sportteam alcanzó de esta forma su pole número 51 dentro de la categoría marcando un dato estadístico realmente impresionante. El tiempo que registró Agustín Canapino fue de 1m30s837 superando al final de la Q3 a Franco Girolami con el Mitsubishi del equipo de Gabriel Furlán.

El campeón había estado dominando la sesión con un registro de 1m30s856 y apenas una diferencia de 19 milésimas.

Detrás de ellos apareció el Toyota de Mariano Altuna que logró cerrar un gran trabajo clasificatoria en la tercera ubicación con un registro de 1m31s059 y distanciándose de la cima del clasificador por 0s222.

Altuna logró superar a Matías Rodríguez quien se perfilaba como el principal candidato luego de las tandas de entrenamientos. El piloto de San Isidro se mostró contundente y veloz pero no pudo traducirlo a los registros. Al final el piloto del Midas marcó 1m31s091 y quedó a 0s254.

Matías Rossi fue otro de los pilotos que se mostró muy firme en los ensayos pero no pudo trasladar esta firmeza a la hora de clasificar a sus registros. Terminó quinto cerrando la Q3 con un tiempo de 1m31s105. El piloto de Toyota largará en la quinta posición y la diferencia con el más rápido fue de 0s268.

En cuanto a la participación de Gabriel Ponce de León, el piloto de nuestro ciudad no tuvo una buena jornada y partirá desde los últimos puestos. Sobre el rendimiento de ayer, dijo: “Fue una clasificación complicada, penamos mucho con una ida de trompa. Hay que seguir trabajando en el auto, para poder pegar un salto en la final de mañana (por hoy). La carrera es larga, apostamos a llevarnos un buen resultado”.

Hoy se cerrará la séptima fecha con la final en conjunto con el TopRace Series donde la división mayor tiene la obligatoriedad de ingresar a los boxes para la recarga de combustible. La competencia se pone en marcha a las 12 hs y tendrá una duración de 45 minutos de carrera.

Otamendi, primero en el Top Race Series

El piloto Nicanor Otamendi sigue más firme que nunca en San Nicolás. Con el auto el Ford Mondeo logró su primera pole en el año, 6° en Top Race Series, y el primer punto en juego de la 7° fecha descontándole un poco más a De Benedictis en la punta del campeonato.

El TopRace Series cerró ayer sábado con la clasificación en el Autódromo de San Nicolás, escenario de la 7° fecha del año, en donde Bruno Boccanera se mantiene firme en la lucha por el campeonato y en la tarde de ayer se quedó con su primera pole en la temporada, 6° en la categoría, con el Ford Mondeo del Hurlingham Competición. El piloto de Nicanor Otamendi viene de ganar en Salta la primera final mientras que en la segunda terminó segundo y este fin de semana pretende seguir por la misma senda. Lo dejó asentado en la clasificación.

Con un tiempo de 1:34.532 el campeón 2017 fue casi 3 décimas más rápido que su escolta Franco De Benedictis en la “Q3”. El piloto de Necochea, quien había dominado la clasificación 1, terminó segundo al cronometrar 1:34.812 con el Mercedes del AMS mientras que Tomás González con el Toyota del Pfening Competición cerró el día con el tercer mejor registro en 1:34.865 quedando a poco más de 3 décimas de la punta.

Marcos Urtubey con el auto del Sportteam y Tomás Brezzo, de gran trabajo con el otro Toyota del equipo de Claudio Pfening, completaron los 5 mejores del último y definitivo corte clasificatorio.

De esta manera Bruno Boccanera, luego de quedarse con la “Q2” y “Q3”, largará primero entre los autos del Top Race Series que compartirán pista con el Top Race en la 7° final del año.

El juninense Lucas Gambarte, tercero en el Top Race Junior

El piloto juninense Lucas Gambarte logró la tercera ubicación en la tanda clasificatoria del Top Race Junior.

La jornada sabatina se cerró con la disputa de una nueva clasificación, en donde desde el inicio y al igual que en los dos entrenamientos previos, Ariel Persia dominó con un excelente ritmo, marcando un tiempo de 1m38s811 sobre el Toyota N°111.

Gustavo Lopes Videira arribó en el segundo lugar del clasificador quedando a 0,477 del poleman. Mejorando sobre el final el Juninense, Lucas Gambarte se metió tercero a 0,488 de la punta.

Más atrás finalmente quedaron Adrián Tracogna con el Chevrolet del InbestRacing y Juan Jose Conde sobre el Chevrolet del Yerobi Racing Team, ambos escalaron en el clasificador tras el recargo a Nicolás Luluaga y Bernardo Ortega.

Hoy la final se pondrá en marcha a las 11:00 hs con Ariel Persia y Gustavo Lopes Videira desde la primera fila. Uno buscará mantener el liderazgo en el campeonato, el otro irá por su primera victoria.