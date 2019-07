¿Agustín Canapino correrá otra vez en el Stock Car?

Tras ser invitado por Chevrolet a participar del Stock Car Brasileño el pasado fin de semana en Santa Cruz do Sul, donde fue undécimo y abandonó, Agustín Canapino podría tener la posibilidad de competir en la próxima fecha, la que se disputará el próximo 11 de agosto en Campo Grande, capital del Estado de Mato Grosso do Sul.

Ocurre que ese mismo día no habrá actividad nacional con motivo de las elecciones Primarias en todo el país. Por su parte, el equipo para el cual corrió el arrecifeño, el Hot Car Competicoes, se encuentra trabajando de forma normal sobre el auto que usó, y con el cual demostró buen rendimiento llegando a ser el "1" en el primer entrenamiento, además de mezclarse en medio del pelotón de 29 vehículos.

Cabe señalar que Canapino solo podrá correr en la principal categoría del vecino país cuando coincidan las fechas con el Súper Turismo Competición 2000, ya que con el Turismo Carretera y Top Race V-6 tiene diferentes compromisos con sus sponsors.