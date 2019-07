Nicolás Bulich y su primera bandera a cuadros en la Clase Tres del Turismo Pista

Tras un comienzo de temporada que no había resultado del todo positivo, finalmente Nicolás Bulich se reencontró con los buenos resultados en la última competencia en San Nicolás, logrando llevar adelante un gran desempeño que fue de menor a mayor en la Clase Tres del Turismo Pista

En esa fecha, se coronó con la bandera a cuadros en octava posición, lo cual le genera satisfacción de comprobar el buen rendimiento tanto propio como de su Toyota Etios, y también un impulso de confianza pensando en lo que viene.

Rindiendo de manera lógica tanto en la serie, como así también en la competencia final, el piloto de Junín, que cuenta con la atención de Pepe Martos sumado a los motores de Sebastián Colombo, logró completar su desempeño con el noveno lugar final, aprovechando el potencial de su motor y las chances que se fueron presentando en medio de una áspera competencia, de la cual se ha llevado puntos importantes para comenzar a crecer en el campeonato.

Pensando en lo que viene y mientras transcurre el receso rumbo a la sexta fecha de la temporada, los trabajos no se detienen sobre el Etios en cuestión, destacando que ya se ha practicado un repaso completo de la totalidad de elementos y se espera ajustar algunos detalles en los cuales se avanza de manera lógica sabiendo que resta tiempo para la visita al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con motivo de la sexta fecha del año.

“Estoy contento no sólo por el resultado sino porque llegamos a ser protagonistas tal como lo habíamos propuesto previamente, fuimos lógicos todo el fin de semana y logramos avanzar en medio de una final muy complicada y exigente. Martos ha trabajado mucho sobre el auto y lo propio hizo Colombo en el motor, agradeciendo a ambos como así también a mi familia y los sponsors que me acompañan permanentemente desde que se decidió armar el auto como así también en la presencia en pista en la actualidad”, contó el juninense.