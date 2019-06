"Es un resultado que me hacía mucha falta", dijo Gambarte tras la victoria en Río Cuarto

El fin de semana será inolvidable para el joven piloto juninense Lucas Gambarte. Tras haber logrado su bautismo triunfal en la quinta fecha del Top Race Junior, el corredor de nuestra ciudad confesó a Democracia que el resultado obtenido realmente le estaba haciendo mucha falta.

Sobre lo ocurrido en Río Cuarto, expresó: "Estamos todos muy contentos de haber logrado este objetivo tan buscado. Es un resultado que hacía mucha falta, tanto para sumar buenos puntos, como para el lado anímico, ya que veníamos con cuatro carreras sin buenos puestos en las finales, pero demostrando que éramos competitivos a la hora de clasificar".

Añadió: "Por suerte el fin de semana se nos dio, pudimos hacer la pole en la clasificación y demostramos que tenemos un auto (Ford) que está siendo muy competitivo y que está andando muy bien gracias al trabajo de los chicos del equipo (AA Sport)".

La descalificación de Ariel Persia

En el inicio de la competencia Ariel Persia comenzó dominando, seguido por Gambarte quien no le perdió pisada durante los veinte giros de carrera. Bernardo Ortega, Tracogna y Rodrigo Ortega aparecían como los más veloces.

Con el correr de las vueltas Persia marcó el ritmo, dejando relegado al oriundo de Junín. Más atrás se centraba la lucha por el último escalón del podio entre Bernardo Ortega, Rodrigo Ortega y Tracogna. Faltando seis vueltas para el final aparecía Alejandro Ponce, quien en el intento de saltar a la tercera posición, realizaba una maniobra errónea dejando relegado a Rodrigo Ortega (3°) y Adrián Tracogna (4°).

En una final vibrante donde el Top Race Junior compartió pista con el Top Race Series, Persia fue el gran vencedor en pista pero tras un recargo por falsa largada, Gambarte heredaba el triunfo logrando de esta manera su primer triunfo en la categoría. Lo escoltaron Ariel Persia y Bernardo Ortega.

Gustavo Lopes Videira fue 4°, Alejandro Amat se convirtió en el mejor debutante llevándose un 5° lugar. Los cordobeses "Rolo" Ortega y Diego Picco se ubicaron 6° y 7°, mientras que Nicolás Luluaga, Gabriel Abarca y Adrian Tracogna completaron los diez primeros.

"Hice el reclamo y los comisarios entendieron"

Sobre la sanción que recayó en Persia y que derivó en la victoria de Gambarte, el piloto de nuestra ciudad contó: "En la final se pudo sortear una largada que sería complicada, ya que estuvimos junto al Top Race Series. El segundo, Persia, se me adelantó y me ganó la posición antes de la primera curva".

Sobre el reclamo, puntualizó: "Como sabía que era muy evidente el adelantamiento, decidí correr con normalidad, tratando de que no se me escapara corriendo tranquilo para no desgastar el auto evitando ir al roce. Hice el reclamo y los comisarios entendieron que había sido una falsa largada y que yo merecía la victoria".

"Fue muy lindo poder brindarle esta victoria a todos los familiares que me habían ido a ver, que fueron hasta Río Cuarto, al igual que todos los chicos del equipo ya a los sponsor que se merecían este buen resultado", agregó el joven piloto.

Lo que viene

Con la victoria de Gambarte, Bernardo Ortega sigue liderando la tabla con 55 unidades. Escoltado por Ariel Persia y Gustavo Lopes Videira. La próxima fecha será el 14 de julio en Salta.

De cara lo que se viene, Gambarte concluyó: "Ahora estamos disfrutando y nos da un empujón anímico muy grande como para prepararnos a lo que se viene y la fecha de Salta. Estoy muy entusiasmado, el auto está funcionando de la mejor manera, logrando ser competitivos y rápidos en cada circuito que vamos".

"En el caso particular de Salta es un autódromo que me trae lindos recuerdos del año pasado cuando después de una mala clasificación pude remontar la carrera y llegar quinto. Me gusta mucho y es interesante para transitarlo. Vamos a poner todo y necesitamos hacerle un buen mantenimiento al auto para que esté a la perfección y poder pelear por una nueva victoria", finalizó.