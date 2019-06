Lucas Gambarte aspira a subirse al podio

El piloto juninense Lucas Gambarte Ponce de León quiere salir de la situación adversa que atraviesa y pretende lograr un gran desempeño en el autódromo de Río Cuarto, sede de la quinta fecha del Top Race Junior que lo tiene décimo en el campeonato 2019.

El corredor de Junín no ha podido concretar un buen fin de semana en lo que va del año, debido a que su excelso trabajo durante la jornada siempre se vio empañado en las competencias finales. Gambarte sabe que está cerca de concretar el podio y buscará poder alcanzarlo en Río Cuarto, circuito que lo vio nacer deportivamente.

"Río Cuarto me trae muy lindos recuerdos porque es el circuito donde debuté y donde aprendí a caminar cuando era chiquito, es un trazado que me gusta mucho, me siento muy cómodo y en el que fuimos protagonistas el año pasado a la hora de clasificar. Por sus características, va a ser muy importante trabajar para lograr una buena velocidad final, ya que su larga recta es una de las claves", sostuvo Lucas.

De la mano del AA Sport, Gambarte –sobrino de Gabriel Ponce de León (animador de la categoría superior, el Top Race V-6)-, llega con la expectativa lógica de poder mostrarse firme en los primeros lugares, sabiendo que la herramienta principal la tiene, un buen auto.

"Estamos preparando la llegada a Río Cuarto de la mejor manera, estoy muy ansioso, ya que venimos un poco complicados en lo que respecta a resultados finales, el auto está siendo competitivo, pero tenemos que empezar a llegar y sumar buenos puntos para remontar la situación actual en el campeonato", cerró Lucas, quien ha sumado hasta ahora 17 puntos y está décimo en el certamen.

Actividad para hoy

En las tres categorías, esta será la actividad a cumplir hoy en Río Cuarto:

10 hs.: Entrega y sellado de neumáticos y de 10.30 a 11.30, verificación administrativa y técnica, de las tres categorías.

11.30 a 11.50: Tanda de pruebas libres Top Race Junior.

12 a 12.50: Tanda de pruebas libres Top Race Series.

13 a 13.50: Pruebas libres Top Race V-6.

14 a 14.30: Segunda tanda de pruebas del Top Race Junior.

14.40 a 15.10: Entrenamiento oficial Top Race Series, grupo “A”.

15.20 a 15.50: Entrenamiento oficial Top Race Series, grupo “B”.

16 a 16.30: Primer entrenamiento oficial Top Race V-6, grupo “A”.

16.45 a 17.15: Primer entrenamiento oficial TR V-6. Grupo “B”.