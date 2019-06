Turismo Pista: Dino Cassiano repitió la victoria y es el nuevo líder de la Clase 3

La final de la Clase Tres se llevó adelante en Paraná con las precipitaciones que se fueron atenuando y la consecuencia en el suelo se vio reflejada, teniendo en primera fila a Mauro Salvi, junto a Renzo Cerretti y pilotos que supieron demostrar estar en condiciones de ir para adelante, en busca de la victoria.

La primera alternativa de relevancia se produjo con el despiste y posterior abandono de Cerretti, quien peleaba por el liderazgo pero salió despedido al momento de culminar la recta principal del trazado, impactando contra una contención y decretándose allí su abandono.

Esta alternativa motivó una neutralización que dejó diferencias inexistentes en los primeros lugares, viéndose beneficiado Dino Cassiano, Lucas Yerobi y Horacio Evolo, quienes contaban con un ritmo superior al resto.

La posibilidad de reanudar ratificó lo que se anticipaba: Cassiano saltó a la primera colocación y rápidamente amplió la diferencia, mientras Mauro Salvi y Lucas Yerobi disputaban de manera intensa la condición de escolta, con el fueguino era superior en rendimiento. Cuarto era Horacio Evolo y quinto Pablo Vuyovich, integrando un segundo pelotón entretenido con Joaquín Volpe y Thiago Martínez.

La última de las reanudaciones dejó nuevamente el suspenso latente en la lucha por la victoria, quedando sólo una vuelta de velocidad plena, ya que la misma culminó por tiempo, siendo Cassiano quien fue por la victoria pese a sufrir el asedio de Yerobi y un Salvi expectante.

El DS3 de Cassiano hizo una vez más diferencia y se quedó con la victoria; segundo fue Lucas Yerobi pero un recargo lo bajó en el clasificador, y ese lugar lo ocupó Mauro Salvi. Tercero terminó Horacio Evolo, seguido de Thiago Martínez, Joaquín Volpe, Pablo Vuyovich, Lucas Yerobi, Martín Badaracco, Marcos Bobbio y Franco Rossomanno.

El campeonato tiene a Cassiano adelante con 97 puntos, segundo y a sólo medio punto aparece Martín Badaracco y con 94 se posiciona Martínez. Mauro Salvi es cuarto con 90.5 y quinto Gonzalo Antolín con 86.

La próxima fecha tendrá lugar entre el 5, 6 y 7 de julio en el autódromo de San Nicolás.

Se volvió antes

No fue el fin de semana esperado por Nicolás Bulich y su gente. Luego de unos entrenamientos complicados y de una clasificación, que no fue lo que esperaban, llegó el momento de la serie el sábado y todo se terminó de complicar cuando se rompió el motor del Toyota Etios.

El piloto de Junín decidió volverse a su ciudad natal y lo comento: "Tuvimos un fin de semana por demás de complicado. El motor no funcionó bien y en la serie se terminó rompiendo. Analizando las malas condiciones climáticas y tener que largar desde el fondo alquilando un motor que nos generaba más gasto decidimos volvernos. Era arriesgar mucho y podíamos golpearnos en una pista complicada, no tenía sentido”.

“Ya pensamos en la próxima fecha que es en veintiún días pero necesitamos replantear un cambio para seguir. Agradezco a mi familia por el apoyo y a los sponsors que me acompañan en este momento complicado", confirmó.