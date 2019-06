No importan las reglas, Renault siempre domina

El fin de semana correspondiente a la cuarta fecha del año del renovado Súper Turismo Competición 2000 en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, comenzó de muy buena manera para Facundo Ardusso, quien se adueñó del entrenamiento libre, de una hora de duración.

En una tanda donde los seis mejores del campeonato apenas tuvieron 15 minutos en pista, el bicampeón de la especialidad volvió a mostrar el poderío de su recuperado Renault Fluence GT y fue la referencia inicial del fin de semana con un minuto 40 segundos 172 milésimas.

Matías Milla, de destacada actuación, concluyó en el segundo lugar y la diferencia con su compañero en el equipo Renault Sport fue de 229/1000, mientras que Agustín Canapino (Chevrolet YPF), Leonel Pernía(Renault Sport) y Bernardo Llaver (Chevrolet YPF) completaron el quinteto de punta.

Más atrás finalizaron Facundo Conta (Renault Sport), Facundo Chapur (Citroën Total Racing), José Manuel Urcera (Honda Racing), Matias Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Mariano Werner (Fiat Racing Team) cerrando el lote de los diez mejores de un ensayo que no tuvo ninguna bandera roja.

El cronograma

Por la cuarta fecha del calendario del Súper T.C. 2000 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, este es el cronograma de actividades previstas, junto a sus “teloneras”, la Fórmula 2.0 Renault y la Fiat Competizione:

Hoy sábado:

Horarios Categorías/Actividades en pista

8:40 a 9:10 Fórmula 2.0 Renault, entrenamiento 1.

9:25 a 10 Súper T.C. 2000, entrenamiento 1.

10:15 a 10:25 Fiat Competizione, entrenamiento 1

10:30 a 10:50 Fiat Competizione, clasificación 1.

11 a 11:10 Fórmula 2.0 Renault, clasificación.

11:15 a 11:25 Fórm.2.0 Renault, Súper Q (5 mejores).

11:35 a 11:45 Fiat Competizione, entrenamiento 2.

11:50 a 12:00 Fiat Competizione, clasficación 2.

13:10 a 13:45 Súper T.C. 2000, entrenamiento 2.

15:25 Carrera Fórmula 2.0 Renault, 16 vueltas.

16:10 a 16:30 Súper T.C. 2000, clasificación

16:35 S.T.C.2000 Súper clasificación, 6 mejores.

El domingo

Horarios Categorías/Actividad en pista

9:20 a 9:35 Súper T.C. 2000, pruebas libres.

10.05 Fiat Abarth Competizione, carrera 14 giros.

10:52 Fórmula 2.0 Renault, carrera a 16 vueltas.

11:20 a 11:30 Acciones promocionales en pista.

12 S.T.C.2000 carrera, a 25 giros o 50 minutos.

Las posiciones

Las posiciones de ayer en el entrenamiento libre, fueron estas:

Ps. Pilotos/Marcas Tiempos/Difer.

1-Facundo Ardusso/Renault Fluence GT 1;40.172,1000.

2-Matías Milla/Renault Fluence GT 1;40.401/229.

3-Agustín Canapino/Chevrolet Cruze 1;40.622/450.

4-Leonel Pernía/Renault Fluence GT 1;40.884/712.

5-Bernardo Llaver/Chevrolet Cruze 1;41.339/1.167.

6-Facundo Conta/Renault Fluence GT 1;41.500/1.328.

7-Facundo Chapur/Citroen C-4 Lounge 1;42.010/1.838.

8-José Manuel Urcera/Honda 1;42.067/1.895.

9-Matías Rossi/Toyota Corolla 1;42.180/2.008.

10-Mariano Werner/Fiat Tipo 1.6 1;42.702/2.530.

11-Marcelo Ciarrocchi/Citroen C-4 1;43.120/2.948.

12-Matías Muñoz Marchesi/Fiat Tipo 1;43.468/3.296.

13-Ricardo Risatti/Honda All New Civic 1;43.693/3.521.

14-Tomás Gagliard Genne/Chev. Cruze 1;43.750/3.578.

15-Juan Á. Rosso/Honda All New Civic 1;43.944/3.772.

16-Fabián Yannantuoni/Fiat Tipo 1;46.290/6.118.

17-Julián Santero/Toyota Corolla 1;56.330/16.158.