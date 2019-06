Franco Morillo aseguró que “vamos por más”

Tras el segundo puesto y su primer podio en la categoría Top Race Series, en la que desembarcó esta temporada tras su paso por el Top Race Junior, el juninense Franco Morillo visditó los estudios de TeleJunín, el programa Tele Noticias.

Allí comenzó diciendo:

“Festejamos el podio del domingo en Termas, que es un circuito que creo es el más lindo del país, único, y que es de nivel mundial. Estoy feliz al igual que todo el Team AASports, así que gracias a mis mecánicos, quienes trabajan incansablemente para entregarme un gran auto, así que vamos por más”.

Seguidamente, el joven piloto juninense expresó que “Hace varios años que arranqué en la actividad, ya que de chico me subí a un karting. En el automovilismo profesional, de un auto con techo, arranque en 2013 con Turismo Competición 2000. Mi sueño es correr en la máxima categoría del Top Race V-6, siendo competitivo”.

Tras agradecer “A todos los sponsors, a quienes me siguen en Junín y me apoyan mucho, a mi familia, que siempre me bancó, especialmente mis padres. Ahora, con grandes presupuestos, hay que trabajar abajo del auto, buscando auspicios”, Franco habló de su piloto favorito.

Dijo: “Siempre lo seguí a Gabriel Ponce de León, quien hoy es un amigo y compartimos todos los fines de semana del Top Race. Es mi referente, aprendo mucho estando con él, te hace avanzar mucho como piloto y por eso estoy muy contento”.

Morillo, quien quedó ahora tercero en el campeonato, a 15 puntos del líder, y pudo sumar fuerte este fin de semana pasado, comentó que “Confío en el potencial de mi auto, que es de un equipo nuevo, aunque ya estaba en la categoría. Es un auto contundente, que te facilita todo, así que estoy contento en esta divisional, el Series, en mi primera temporada “.

Finalmente, el piloto juninense remarcó que “Un 70 por ciento del total es del auto y el 30 % restante del piloto, porque si no te acompaña el auto, es imposible andar bien”, cerró Franco Morillo.