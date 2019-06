Franco Girolami ganó con el Mitsubishi y es el nuevo puntero del campeonato

El Autódromo Internacional Termas de Río Hondo fue testigo de una gran carrera del Top Race V-6 que se presentó por la cuarta fecha del año denominada “Gran Premio Raúl Trungelliti” en la que Franco Girolami alcanzó su segundo triunfo consecutivo lo que le permitió, gracias a una acertada estrategia, convertirse en el nuevo líder del campeonato.

Con un notable ritmo del Mitsubishi Lancer que le entrega el equipo GF Racing, el campeón 2018 cerró un fin de semana perfecto en el que se quedó con la pole, la final y los puntos necesarios para pasar a la cima del torneo.

La carrera fue entretenida de movida ya que contaba con los autos del TopRace Series compartiendo la pista lo que le iba a meter un condimento extra a la definición como así también la estrategia de los equipos a la hora de la recarga de combustible obligatoria en una prueba larga de 45 minutos más una vuelta.

En los primeros giros varios pilotos decidieron entrar lo antes posible a realizar la recarga como Diego Ciantini, el juninense Gabriel Ponce de León (abandonó a dos fechas del final, presuntamente por quedarse sin nafta) y Alan Ruggiero.

Precisamente, uno de los pilotos que entró a boxes en los primeros giros fue Franco Girolami haciéndolo lo más veloz posible no así Matías Rossi que esperó hasta la vuelta 15 para hacerlo cuando se encontraba en la primera posición.

Fue una arriesgada estrategia de Rossi y todo el Toyota Gazoo Racing ya que un hipotético ingreso del auto de seguridad lo hubiese perjudicado pero entró y salió rápido a pista quedando con lo justo detrás de Girolami que a partir de la vuelta 15 agarró la punta y no la abandonó hasta la bandera a cuadros. Atrás las posiciones se fueron acomodando con Matías Rossi segundo y Agustín Canapino tercero. Un piloto de Arrecifes que en los giros iniciales lo buscó a Girolami pero el de Isla Verde logró defenderse y cuidó la primera posición.

A partir de ahí, en la última parte de la final y con los dos primeros puestos definidos Agustín Canapino empezó a tener una ida de cola que no le permitió sentirse cómodo arriba del Mercedes Benz del Sportteam aprovechando Mariano Altuna, quien se le acercó bastante y hasta logró superarlo en un momento.

Sin embargo, Canapino recuperó el tercer lugar y sobre el final le hizo una diferencia al de Lobería.

Llegó la bandera a cuadros y la victoria fue para Franco Girolami, la segunda consecutiva que lo deja en la cima del torneo gracias a la buena cantidad de puntos que entregó la fecha. Segundo terminó Matías Rossi y tercero en pista Agustín Canapino pero horas más tarde el “Titán” fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa y polémica al Camry N° 27 y cayó a la cuarta posición heredando el último escalón del podio Mariano Altuna.

De esta manera, el Toyota Gazoo Racing cerró un excelente “2-3” que le permite mantenerse con sus dos autos entre los primeros lugares del campeonato. Para Rossi fue el 4° podio consecutivo en la misma cantidad de fechas mientras que para el “Monito” fue el 2° consecutivo ya que venía de terminar 2° en El Zonda.

Quinto finalizó Diego Azar que llegó con lo justo en el consumo del combustible del auto del AMS y sexto Matías “El Picante” Rodríguez con el Toyota del Midas Carrera Team. Ricardo Risatti, Lucas Guerra, Diego Ciantini y Braian Reinoso, debutante en la categoría, fueron los encargados de cerrar el “top-ten”.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León se ubicó en la décima tercera posición, con dos vueltas menos.

El campeonato del Top Race V-6 quedó en las principales posiciones de esta manera:

1°)Franco Girolami, con 103 puntos

2°) Matías Rossi, 84;

3°)Agustín Canapino, 82;

4°)Mariano Altuna, 58

5°)Matías Rodríguez 56.

La próxima fecha será el domingo 23 de junio en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.