Matías Rossi festejó en San Juan

El bonaerense Matías Rossi, con Toyota Corolla, ganó ayer de bandera a bandera en el Súper Turismo Competición 2000, por la tercera fecha del torneo de la especialidad, que se corrió en el Autódromo “Villicum” de San Juan, capital de esa provincia.

Al cabo de las 23 vueltas al trazado de 4.266 metros de extensión, el oriundo de Del Viso, Rossi, superó a su compañero de equipo, el mendocino Julián Santero, y al bonaerense de Campana, Matías Milla (Renault Fluence).

Cuarto fue el tandilense Leonel Pernía (Fluence), y detrás se ubicaron el rionegrino José Manuel Urcera y el cordobés Ricardo Risatti, ambos con Honda Civic.

Cerraron las diez primeras posiciones, el cordobés Tomás Gagliardi Gené (Cruze), el salteño Facundo Conta (Fluence), el cordobés Juan Ángel Rosso (Honda), y el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo).

Disputadas tres carreras del campeonato está al frente de las posiciones, el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence), con 58 puntos, seguido por Santero (Toyota), 37; el santafesino Facundo Ardusso (Fluence), 32, y el bonaerense Rossi (Toyota), 32.

Detrás se encolumnan el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 20; el bonaerense Milla (Fluence), 20; el paranaense Mariano Werner (Fiat Tipo), 15; y el cordobés Tomás Gagliardi Gené (Cruze), 12.

En la primera largada, el Chevrolet de Agustín Canapino y Facundo Ardusso, se quedaron parados ante el semáforo verde y Mariano Werner no pudo esquivar al Renault Fluence.

El Fiat de Werner impactó fuertemente de atrás al Fluence de Ardusso, y ese choque impulsó al coche del campeón al medio de la pista. Por ende, Fabián Yannantuoni lo embistió de costado.

La carrera se detuvo con bandera roja, y se relanzó con los coches alineados en fila india, de acuerdo a cómo dieron la primera vuelta de carrera.

Palabra del ganador y de sus escoltas

"Tengo una alegría enorme. Después del Pace Car tenía mejor auto pero me informan que bajáramos el ritmo para cuidar el auto y, obviamente, se me vino Julián, por eso pregunté al equipo qué hacíamos porque quería tener las cosas claras. Así que seguimos juntos y logramos este resultado que necesitaba mucho el equipo", expresó Rossi, tras su primera victoria en la era turbo, 31ª en la divisional.

Santero, por su parte, también demostró su felicidad por el doblete de Toyota aunque aclaró: "No sé si tenía para ganar; eso es lo que me da un poquito de bronca porque no lo sé".

Por su parte, Milla, volvió al podio después de Termas 2016. "Estoy contento con el tercer puesto laburado durante todo el fin de semana, son las cosas que valen la pena. Estamos siendo rápidos y tenemos que seguir trabajando".

La cuarta carrera del calendario del Súper Turismo Competición 2000 se disputará el domingo 9 de junio en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de la ciudad de Rosario.