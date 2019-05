El Súper Turismo Competición 2000 se va a presentar en el circuito “Villicum” de San Juan

El Súper Turismo Competición 2000 comenzará a desandar su camino hoy en San Juan, con miras a la tercera fecha de la categoría que se correrá mañana domingo en el autódromo "Villicum" de esa ciudad cuyana.

La actividad empieza hoy a las 9.25 y siegue a las 11.35 con dos tandas de entrenamientos en el trazado cuyano de 4.266 metros de extensión.

La clasificación de la categoría comenzará a las 16.10 y luego, a las 16.40, está prevista la tanda que ordenará a los seis primeros puestos para la grilla de largada de la carrera del domingo.

Como es habitual, acompañarán al Súper T.C. 2000 las categorías "teloneras" Fiat Competizione y Fórmula 2.0, las que hoy entrenarán, clasificarán y disputarán ambas la primera competencia del fin de semana.

Disputada dos carreras del calendario, está al frente del campeonato, el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence) con 48 puntos, seguido por su compañero de equipo, el santafesino de Las Parejas Facundo Ardusso (Fluence) con 32.

Detrás se ubican el mendocino Julián Santero (Toyota) con 20 unidades; el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 20 y el entrerriano de Paraná, Mariano Werner (Fiat Tipo).

Luego se ubican el bonaerense Matías Rossi (Toyota) 9; el cordobés Tomás Gagliardi Genné (Cruze), 8; el campanense Matías Milla (Fluence), 8, el de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), 4, y el cordobés Facundo Chapur (Citroën), 4.

Viernes al ritmo de Agustín Canapino

Demostrando el buen "feeling" que tiene con el autódromo sanjuanino Agustín Canapino terminó el primer día de actividad del renovado Súper T.C. 2000 con el mejor tiempo de las pruebas libres, de 20 minutos de duración.

En una tanda que sirvió para que los equipos continúen evolucionando sus autos y, a su vez, algunos pilotos tuvieran la oportunidad de conocer el circuito, el arrecifeño del equipo oficial Chevrolet estableció en su vuelta más rápida un minuto 50 segundos 254/1000 y dejó a su escolta, Julián Santero, con el mejor Toyota Corolla, a 166 milésimas.

El "Top 5" lo completaron Matías Rossi (Toyota Corolla) a 292/1000, Facundo Chapur (Citroën C-4 Lounge) a 623/1000 y Matías Milla (Renault Fluence GT) a un segundo 86/1000.

El líder del torneo y ganador de las dos primeras fechas, Leonel Pernía (Renault Fluence GT), apenas pudo ubicarse décimo, a un segundo 642/1000.

Posiciones de las pruebas libres

Ps....... Pilotos............................. Autos................................ Tiempos............................Dif.

1......... Agustín Canapino...............Chevrolet Cruze.................. 1;50.254............................... -

2......... Julián Santero....................Toyota Corolla.................... 1;50.420............................166

3......... Matías Rossi......................Toyota Corolla.................... 1;50.546........................... 292

4......... Facundo Chapur.................Citroën C4 Lounge.............. 1;50.877............................ 623

5......... Matías Milla.......................Renault Fluence GT............. 1;51.340......................... 1.086

6........ Ricardo Risatti...................Honda All New Civic............ 1;51.517...........................1.263

7......... Fabián Yannantuoni...........Fiat Tipo............................. 1;51.679..........................1.425

8........ Bernardo Llaver.................Chevrolet Cruze.................. 1;51.828.......................... 1.574

9........ Mariano Werner................Fiat Tipo............................. 1;51.890..........................1.636

10....... Leonel Pernía.....................Renault Fluence GT............. 1;51.896..........................1.642

11........ José Manuel Urcera............Honda All New Civic............ 1;52.052..........................1.798

12....... Matías Muñoz Marchesi......Fiat Tipo............................. 1;52.204.........................1.950

13....... Tomás Gagliardi Genné......Chevrolet Cruze.................. 1;52.255......................... 2.001

14....... Marcelo Ciarrocchi.............Citroën C4 Lounge.............. 1;52.715...........................2.461

15....... Juan Ángel Rosso...............Honda All New Civic............ 1;53.189......................... 2.935

16....... Facundo Conta...................Renault Fluence GT............. 1;53.924......................... 3.670

17....... Facundo Ardusso................Renault Fluence GT............. 2;07.548.....................17.294