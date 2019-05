Ignacio Spiga regresó con el AA Sport y ayer, Franco Morillo fue octavo en el entrenamiento

La tercera fecha de la temporada 2019 del Top Race Series está en la cuenta regresiva. Ayer, con las pruebas libres y los entrenamientos oficiales, se puso en marcha un nuevo compromiso de la categoría en el respetable y pintoresco autódromo “El Zonda-Eduardo Copello” de San Juan.

Allí se produjo el retorno del juninense Ignacio “Nacho” Spiga luego de no estar presente en la carrera pasada, disputada en Concordia.

En Paraná, primera del calendario, recordemos que Spiga había sufrido un fuerte golpe en su auto, en la largada de la final, quedando bastante dañando el auto del AA Sport y sin poder conseguir el resultado que pretendían.

En Concordia, el equipo de Lomas del Mirador no llegó con la reconstrucción de la unidad, dejando pasar la fecha y vuelven con aspiraciones con el Mercedes Benz N° 82, buscando entre lo realizado ayer y lo que se viene para hoy, la mejor puesta a punto, que le permita ser competitivo en la final de mañana domingo.

“Muy feliz de volver a estar presente en el Top Race Series. Es una adrenalina única la que se vive en El Zonda. El año pasado anduvimos muy bien de entrada, por eso me tengo mucha fe, tanto a mi como a mi equipo el AA Sport”, comentó el juninense Ignacio “Nacho” Spiga.

POSICIONES DEL ENTRENAMIENTO

En el entrenamiento de ayer, tras las pruebas libres en las que no participaron los dos pilotos de Junín, dominó Marcos Urtubey, con Mercedes Benz, mientras que Franco Morillo se ubicó octavo e Ignacio Spiga fue décimo séptimo. Estas fueron las posiciones:

Ps. Pilotos/Mercedes Benz Tiempos/Difer.

1- Urtubey, Marcos/Mercedes Benz 1:18.420,1000.

2- Persia, Fabricio/Chevrolet 1:18.464/0.044.

3- Flaqué, Fabián/Fiat 1:18.483/0.063.

4- Boccanera, Bruno/Ford 1:18.537/0.117.

5- Pacioni, Gastón/Toyota 1:18.755/0.335.

6- González, Tomás/Toyota 1:18.761/0.341.

7- De Benedictis,Franco/Mercedes Benz 1:18.778/0.358.

8- Morillo, Franco/Mercedes Benz 1:18.897/0.477.

9- Da Rold, Gabriel/Mercedes Benz 1:18.940/0.520.

10-Brezzo, Tomás/Toyota 1:19.037/0.617.

11-Ortega, Pablo/Chevrolet 1:19.063/0.643.

12-Silveyra, Agustín/Fiat 1:19.464/1,044.

13-Palotini, Leonardo/Fiat 1:19.593/1,173.

14-Vigo, Josefina/Chevrolet 1:19.946/1,526.

15-Sala, Hernán/Ford 1:20.090/1,670.

16-Provens, Eugenio/Mitsubishi 1:20.117/1,697.

17-Spiga, Ignacio/Toyota 1:20.445/2,025.

18-Fernández, Gonzalo/Mercedes Benz 1:49.381/30,961.