Nicolás Bulich no sumó en la de la Clase 3, en Río Cuarto

No fue un “feliz domingo” para el juninense Nicolás Bulich, en la prueba final de la Clase Tres del Turismo Pista disputada en Río Cuarto, Córdoba, compitiendo con el auto que le alista el PBK Racing, con motorización de Juan José Cassou.

El piloto de Quilmes, Tomás Fineschi, con un tiempo de 31 minutos 16 segundos 82 milésimas, fue el ganador, mientras que “Nico” terminó a 25 segundos 84 milésimas del líder.

Renzo Cerretti largó en primera posición y la lluvia permanente complicó la actividad. Enseguida, Fineschi tomó el liderazgo, siendo escoltado por Juan Benedetti y Gonzalo Antolin, quedando cuarto Cerretti y quinto Marcos Bobbio.

A lo largo de los giros, Fineschi se encargó de sostener el primer lugar sobre Benedetti y Antolín, hasta que apareció el auto de seguridad.

Las últimas tres vueltas dejaron la huella de la incertidumbre latente, ya que Fineschi sostenía la posición pero Horacio Evolo ascendía siendo nuevo escolta mientras Benedetti recibía un golpe por detrás cuando peleaba la posición con Gonzalo Antolin y no lograba redondear el podio que merecía alcanzar. Por su parte, Pablo Vuovich corría suerte similar al pasarse cerca del desenlace.

La victoria fue para Tomás Fineschi, segundo terminó Gonzalo Antolin, tercero Horacio Evolo, cuarto Martín Badaracco, quinto Thiago Martinez y sexto Cristobal Riestra. Detrás llegaron Blasig, Vuyovich, Salvi y Yerobi, mientras que Nicolás Bulich concluyó 24°, con la misma cantidad que vueltas que el ganador.

El campeonato tiene a Tomás Fineschi a su nuevo líder con 79 puntos, segundo es Gonzalo Antolín con 77,5, tercero está Martín Badaracco, con 73, cuarto Thiago Martínez, con 59 y quinto Lucas Yerobi, con 56,5 unidades, mientras que Bulich aún no logró sumar puntos con el Toyota Etios N° 88.