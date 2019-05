Doble podio para Fiamma Tabella, piloto radicada en Junín

Junto al equipo Trillo Racing, la piloto chacabuquense Fiamma Tabella hizo su debut este pasado fin de semana en la clase “Copa Damas” del Campeonato Regional de Karting 2019.

Su gran desempeño le permitió a la volante radicada actualmente en Junín festejar doblemente en el podio, en el kartódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se corrieron las dos primeras pruebas del Regional.

En su debut en esta divisional, se mostró muy satisfecha en las tandas de entrenamientos y mejorando en cada salida a pista.

En la clasificación, se quedó con el cuarto puesto, mientras que en la segunda clasificación correspondiente a la segunda fecha, lo hizo en el quinto lugar.



En la primera final, correspondiente a la fecha 1, Fiamma se veía complicada en los primeros metros de carrera, cayendo al fondo del pelotón, pero en un destacado avance logró recuperarse y pelear por las posiciones de adelante. Tras completar los 16 giros de velocidad, la bandera a cuadros la vio pasar en el tercer puesto, subiendo al podio en su debut dentro de la categoría.

Para la segunda final, ya mucho más confiada con el karting, Fiamma partió desde el quinto puesto, el cual no la privaría de otra gran carrera. En otra gran final, la integrante del Trillo Racing fue decidida en busca de otro podio, superando a dos rivales, se posicionó en el tercer puesto y se mantuvo en dicha posición hasta que la bandera a cuadros marco el final de carrera.

Con estos resultados, Fiamma se vuelve más que feliz por el trabajo realizado en su primera experiencia con un karting directo.

El tiempo de relajación no será mucho para Tabella, ya que este fin de semana volverá a tener actividad, en esta oportunidad en los 150 c.c. 4 Tiempos de la Kart Plus, bajo la asistencia de “Pachu” Torreadrado en la preparación de los motores.