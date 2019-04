Junín debuta con Mar del Plata

El seleccionado U-15 de la Asociación Juninense de Básquetbol debutará ante Mar del Plata en el campeonato Provincial 2019, que se disputará en la ciudad de La Plata.

Luego jugará ante el dueño de casa y Esteban Echeverría, en el doble turno; el sábado contra Bahía Blanca y cerrará el domingo frente a Zárate-Campana.

El fixture oficial es el siguiente:

Jueves 25:

A las 18 hs., Mar del Plata vs. Junín (en Meridiano V); y Bahía Blanca vs. Zárate-Campana (en Universal).

A las 21, La Plata vs. Esteban Echeverría (en Atenas).

Viernes 26:

A las 10.30, Junín vs. La Plata (Unión Vecinal); Mar del Plata vs. Zárate-Campana (Universal); y Bahía Blanca vs. Esteban Echeverría (Meridiano V).

A las 18.30, Bahía Blanca vs. Mar del Plata (Unión Vecinal).

A las 19, Junín vs. Esteban Echeverría (Meridiano V).

Desde las 21, La Plata vs. Zárate-Campana (Unión Vecinal).

Sábado 27:

A las 18, Bahía Blanca vs. Junín (Atenas).

A las 20, Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (en Gimnasia y Esgrima).

20.30: La Plata vs. Mar del Plata (Atenas).

Domingo 28:

A las 10, Zárate-Campana vs. Junín (e el Club Juventud) y Mar del Plata vs Esteban Echeverría (en Unión Vecinal).

A las 12, Bahía Blanca vs La Plata (en Atenas).





Plantel juninense

Este fin de semana entrenan los 14 jugadores citados y luego se decidirán los dos cortes de rigor, para que queden los 12 que van a viajar.

Los citados locales y dos refuerzos, son:

Fabrizio, Santiago (Argentino); Capelli, Santiago (9 de Julio); Gerbaldo, Valentino (Argentino); Espeleta, Tomás (Argentino); Sastre, Santiago (9 de Julio); Madero Ignacio (9 de Julio); Minervino, Tomás (Argentino); Chierichetti, Luca (Ciclista); Gilges, Juan Martín (Cavul); Díaz, Augusto (9 de Julio); Cattivello, Tomás (San Martín); y Bilbao Santiago (Los Indios).

Refuerzos: Andrés Ventieri y Ciro Coscarelli (ambos de Chivilcoy). D.T.: Federico Martínez.