Ariel Caparrós, Carlos Verna y Ariel Hernandorena, los ganadores en el arranque de las Promocionales

El autódromo Municipal de la ciudad de 9 de Julio fue el escenario de la apertura del campeonato 2019 del Turismo Promocional, ante un buen marco de público, en una jornada espléndida desde lo climático.

El piloto de Venado Tuerto, Ariel Caparrós, fue el dominador de la competencia final de la Clase 1, que presentó un disminuido parte de 5 autos, motivo por el cual, ante la rotura de uno de ellos en los entrenamientos, llevó adelante solamente una final a modo de exhibición.

El campeón fue el ganador, escoltado por Germán Rinaldi y Ezequiel Ariatta, ambos con Chevrolet. En el cuarto lugar culminó Waldemar Cabrera, con una Dodge, quien se retrasó en la última vuelta.

Hernandorena se impuso en Clase 3

Con un parque de 9 de autos, la Clase 3 brindó un gran espectáculo, tanto en la serie como en la final.

El campeón, Ariel Hernandorena, consiguió la pole por solamente 26 milésmas sobre Emilio Fantini. Esa paridad se vio reflejada en la serie, donde campeón y subcampeón batallaron durante los seis giros. Finalmente, Fantini se quedó con la victoria, escoltado por Hernandorena. Tercero culminó Osvaldo González, retornando a la actividad, y cuarto Marcelo Alonso, quienes perdieron contacto los dos líderes en la parte final de la batería. Manuel Regueiro finalizó en el quinto lugar.

La competencia final entregó un desarrollo similar al de la serie. Con Hernandorena y Fantini intercambiándose la posición de líder, el público pudo disfrutar de un gran espectáculo. La bandera de cuadro cayó sobre la trompa del auto campeón en primer lugar, escoltado por Emilio Fantini. El podio lo completó Osvaldo González, que no pudo mantener el ritmo de los líderes.

Más atrás finalizaron Manuel Regueiro, Marcelo Alonso y Ezequiel Rossi, mientras que Franco González no completó el 75% del recorrido total. No largaron Héctor y Osvaldo D’stéfano.

En la clase 2 resultó ganador “Tuta” Verna

Desde la clasificación, Carlos “Tuta” Verna se posicionó en lo más alto. Pero no fue sencillo mantenerse en ese lugar. Juan Pablo Tardieu le presentó lucha tanto en la serie como en la final.

En la batería se les unió el debutante Francisco Martínez, con uno de los autos del equipo de los hermanos Tardieu. Emmanuel Zappa y Matías Alé completaron los primeros cinco lugares de la serie.

Por su parte, Emmanuel Zappa fue quien se unió Carlos Verna y Juan Pablo Tardieu en la pelea por la victoria de la prueba final.

Finalmente, Verna fue el ganador, escoltado por Tardieu y Zappa. Más atrás arribaron Matías Alé, de gran trabajo en su debut, Matías Bustos, Daniel Guaragna y Fernando Castroagudín.

Conjuntamente con la Clase 2, compitió el único representante de la flamante Clase 4, Juan Fernández, quien completó el total de la prueba.

La próxima fecha tendrá lugar el domingo 19 de mayo, en el autódromo municipal de la ciudad de 9 de Julio.

Las posiciones

Clase 1 - Final

1- Ariel Caparrós/Dodge-Vdo.Tuerto 18’15”942.

2-Germán Rinaldi/Chevy/9 de Julio-a 11.095.

3-Ezequiel Ariatta/Chevy/Chivilcoy-a 1 vuelta.

4-Waldemar Cabrera/Dodge/Chivilcoy-a 2 vtas.

Clase 2 - Final

1-Carlos Verna/9 de Julio-23’01”471

2-Juan Pablo Tardieu/9 de Julio-a 2.365

3-Emmanuel Zappa/9 de Julio-a 6.700

4-Matías Alé/Junín-a 19.604

5-Matías Bustos/-a 19.619

6-Daniel Guaragna/9 de Julio-a 34.418

7-Fernando Castroagudin/Junín-a 34.428

8-Juan Fernández/9 de Julio-a 3 giros.

Clase 3 - Final

1-Ariel Hernandorena/Villa Ballester-14’40”599

2-Emilio Fantini/Carlos M. Naón-a 1.054

3-Osvaldo González/9 de Julio-a 21.152

4-Marcelo Alonso/Carlos M. Naón-a 31.784

5-Ezequiel Rossi/9 de Julio -a 51.426

6-Manuel Regueiro/Carlos M. Naón-a 53.886

7-Franco González/Carlos M. Naón-a 5 vtas.