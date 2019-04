Lucas Yerobi volvió a lo más alto del podio en Olavarría

La final de la Clase Tres cerró la actividad de la segunda fecha del año y Renzo Cerretti tuvo la gran chance de largar adelante, para ir en busca de su primera victoria, pero no pudo largar del modo esperado ya que un imprevisto le impidió caer en el clasificador de forma notoria, por un problema en su unidad que lo dejó detenido en la línea de partida.

De esta manera, en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, Lucas Yerobi controló las acciones y Fernando Moni quedó por detrás, quienes lucharon por el primer lugar y se tocaron.

Ante esta maniobra sacó provecho Tomás Fineschi, quien comandó las acciones por algunos metros ante una nueva recuperación del fueguino Yerobi, mientras Fernando Moni volvía a mostrarse tercero. Más atrás, Badaracco, Salvi y Baldinelli esperaban su chance de progresar.

Las vueltas pasaron y Yerobi comenzó a construir una diferencia tranquilizadora, al tiempo que Martín Badaracco ascendía notablemente y ya se mostraba en segundo lugar para luego saltar a la condición de líder

El tercero era Tomás Fineschi que se mantuvo en un lugar expectante mientras Moni, Baldinelli y Salvi estaban por detrás. Algo más relegado, pero logrando su mejor desempeño dentro de la clase mayor, Joaquín Volpe ocupaba la séptima posición.

Yerobi volvió a la punta con cinco vueltas más por transitar, Badaracco era escolta y ambos pilotos construyeron una diferencia importante sobre el resto del pelotón.

La última vuelta mostró la constante pelea por la victoria que se había dado en gran parte de la final, con Lucas Yerobi que logró encaminarse al triunfo. Segundo terminó Martín Badaracco y tercero fue Tomás Fineschi, completando de esta manera un podio alternado entre tres modelos diferentes.

El cuarto lugar fue de Mauro Salvi y quinto terminó Joaquín Volpe en su mejor desempeño dentro de la Clase Tres. Completaron los primeros puestos Jorge Possiel, Marcos Bobbio, Lucas Petracchini, Fernando Moni y Thiago Martínez. El piloto juninense Nicolás Bulich, se ubicó en la posición Nº 27.

El campeonato muestra a Lucas Yerobi y Martín Badaracco compartiendo la punta con 40 puntos, tercero Lucas Petracchini con 37 puntos, cuarto Gonzalo Antolín (35) y quinto Dino Cassiano (34).

La próxima fecha tendrá lugar entre el 3, 4 y 5 de mayo en el Autódromo de Rio Cuarto.

“Me quedé sin tracción”

“La clasificación fue más que lógica, quedamos a siete décimas en el puesto dieciséis lo cual fue bueno. En la serie erré la segunda, fue un error mío que me dejó último, pero el auto tuvo buen ritmo y pudimos girar para ver que no estábamos lejos de los tiempos de punta", dijo Bulich.

El domingo Bulich tuvo problemas antes de largar la competencia. "Tuvimos mala suerte antes de largar la final, me quedé sin tracción y se había desarmado la homocinética que se salió el seguro. Lo resolvimos y pese a perder dos vueltas decidimos salir a pista para seguir girando con el auto y probando todo”, indicó.

No fue el resultado esperado, pero ya sabemos en donde tenemos que mejorar y donde tenemos que trabajar más para pulir detalles. Tenemos mucho trabajo por delante, pero el funcionamiento nos deja tranquilo y ya pensamos en Rio Cuarto porque en veinte días tenemos revancha”, subrayó.

Quiero agradecer especialmente a mi familia por todo el trabajo y apoyo, ya que se dejaron muchas cosas de lado para poner este auto en pista; a Juanjo Cassou que en tiempo récord me armó el motor; a los sponsors que siempre me bancan, a mis amigos y toda la gente de Junín que siempre hacen fuerzas por nosotros", concluyó.