Morillo: “Demostramos de entrada que podemos y vamos a pelear el campeonato”

El piloto de Junín, Franco Morillo, junto a su nuevo equipo AyA Sport de Roberto Alonso y la familia Abraham, debutó el fin de semana del 24 de marzo en Top Race Series en el autódromo de Paraná.

Sabiendo lo que el corredor luchó para continuar en las pistas, en diálogo con Democracia, afirmó que “es un sentimiento doble. Lo disfruto cada día, soy un agradecido a la vida por esta oportunidad que me da”.

En la provincia de Entre Ríos, los resultados fueron sorprendentes y alentadores para los nuevos proyectos deportivos del conjunto de trabajo, ya que Morillo, a lo largo de esa jornada, pudo ser protagonista y destacarse no solamente en la clasificación, sino también a lo largo de la carrera final disputada el domingo en la que consiguió el cuarto puesto.

“En el debut en esta categoría me sentí muy bien. Sinceramente no esperé estar en los primeros, pero el auto funcionó muy bien y me sentí muy cómodo”, dijo el corredor. En relación al Juniors, “más que nada, se siente la diferencia de potencia y hay que acostumbrase a distintos tiempos”, agregó.

“Como experiencia me encantó el Series, los autos son muy lindos para manejar. El equipo me entregó una máquina increíble y se simplificaron las cosas. El inicio de temporada superó cualquier cálculo previo”, aclaró.

“Para este año, las expectativas están puestas en poder pelear el campeonato. Demostramos de entrada que podemos y vamos a ir empujando para eso. Hay muchos equipos fuertes con pilotos experimentados”, apuntó.

El próximo fin de semana, se disputará la segunda fecha de la temporada 2019 en el circuito de Concordia. En esta ocasión se sumará Hernán Sala al equipo, que ya tiene experiencia en la división intermedia del Top Race. El equipo trabajó contrarreloj además, para poder recuperar el auto del juninense Ignacio Spiga, que sufrió un fuerte golpe en la primera carrera.

“Estoy con muchas ganas de que llegue el 21 de abril. Es una pista que siempre nos cayó bien. Así que estoy focalizado y metido en Concordia. Tengo un gran grupo humano que trabaja y tiene mucha experiencia con estos autos como es el equipo AyA Sport”, destacó Morillo.

“Estoy muy ilusionado para lo que viene y tengo mucha fe que vamos a volver a ser competitivos. En mi caso, me propuse para la carrera y para el campeonato poder ir de menor a mayor", remarcó.

Y continuó: “El apoyo de la gente de Junín es grandísimo. Soy muy agradecido a cada una de las personas y a los sponsor que me acompañan, que son Transporte Jatip, Ombú, Banco Provincia, Nerio Molina, Testa, Chasco Danna, Agroinsumos Dionisi, Gr1, YPF santa Rita, Democracia y Rus”, subrayó.

AyA Sport

La flamante estructura del AyA Sport, se presentó en la fecha apertura con cinco autos. Tres de ellos dentro del Top Race Junior con otro piloto de nuestra ciudad, Lucas Gambarte. José Carlos Montanari (afincado en nuestro medio) y Héctor Mercado completan la lista. En la máxima se encuentra Gabriel Ponce de León.

En tanto que en Top Race Series dos juninenses son los pilotos: Spiga y el citado Morillo.