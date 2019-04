"Tuve la suerte de realizar una buena largada. Ya parece ser costumbre, ya que en las pocas experiencias que teníamos en el Súper TC2000 con las largadas con partida detenida lo había hecho muy bien”, destacó Pernía, haciendo alusión a la nueva modalidad en las partidas.

“Saqué ventajas al principio y luego pude mantener el ritmo. Es cierto que tenía la tranquilidad de contar con mi compañero de equipo, Ardusso, detrás de mí”, comentó el vencedor. “No podíamos comenzar mejor el año, fuimos contundentes”, agregó.

Al igual que en 2018, Pernía fue el primer vencedor del año, aunque aquella vez su compañero, Ardusso, se iba como líder del campeonato, ya que también había carrera clasificatoria.

“En la largada casi me quedo detenido. Parecía como que no actuaba el turbo. Por suerte se activó, lo mantuve acelerado y reaccionó el auto. Me pasó (Bernardo) Llaver, luego en la curva 4 se le movió el coche, en la curva 5 lo pasé y salí a buscar a Leo (Pernía), pero me resultaba imposible”, explicó el campeón.

“Me ganó muy bien, aunque me voy muy contento por la cosecha de puntos obtenida”, destacó el piloto de Renault.