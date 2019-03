El juninense Franco Morillo resultó el mejor debutante

El equipo AyA Sport de Roberto Alonso y la familia Abraham debutó el pasado fin de semana como nueva estructura en Top Race.

Los resultados fueron sorprendentes y alentadores para los nuevos proyectos deportivos del conjunto de trabajo ya que el juninense Franco Morillo, debutante en Top Race Series, pudo a lo largo de todo el fin de semana ser protagonista y destacarse no solamente en la clasificación, sino también a lo largo de la carrera final disputada el domingo.

La flamante estructura se presentó en la fecha apertura con cinco autos. Tres de ellos dentro del Top Race Junior con otro piloto de nuestra ciudad, Lucas Gambarte Ponce de León, José Carlos Montanari (afincado en nuestro medio) y Héctor Mercado.

En tanto que en Top Race Series dos juninenses son los pilotos, Ignacio “Nacho” Spiga y el citado Morillo.



“Estoy muy ilusionado con lo que se viene”, dijo Franco Morillo

Morillo hizo referencia a su debut y como resolvió el fin de semana: “Como experiencia me encantó la categoría, los autos son muy lindos para manejar. El equipo me entregó un auto increíble y se simplificaron las cosas. Estoy muy ilusionado para lo que viene y tengo mucha fe que en Concordia vamos a volver a ser competitivos. En mi caso, me propuse para la carrera y para el campeonato poder ir de menor a mayor. El inicio de temporada en Paraná superó cualquier cálculo previo."

Para la próxima competencia de Top Race a disputarse en Concordia se sumará al equipo AyA Sport Hernán Sala, que ya tiene experiencia en la división intermedia de la Categoría. El equipo trabaja contrarreloj además, para poder recuperar el auto del juninense Ignacio Spiga, que sufriera un fuerte golpe en el inicio de la carrera final el pasado domingo en Paraná.