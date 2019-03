El juninense Ignacio Spiga correrá en el Top Race Series y tendrá su debut oficial en la primera fecha del año que se disputará el próximo domingo en Paraná.

El Top Race Series sumará un nuevo protagonista. Desde la primera fecha, a disputarse en Paraná, Ignacio Spiga será parte de la divisional. El juninense, que realizó su primera y única experiencia en el Top Race JR, pegará el salto y hará su debut en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos.

Spiga formará parte del equipo ABH Sport y en la últimas horas visitó la estructura para conocer el auto y probarse la butaca. Al respecto, en declaraciones a Carburando, el de Junín confesó que el desafío que encaró es muy grande. “Estoy muy entusiasmado con el nuevo proyecto aunque soy consciente que el desafío que enfrentamos es fuerte porque el paso que damos es importante”.

Al momento de contar cómo surgió la idea, comentó: “La verdad que no estaba en los planes. Ni si quiera la idea de correr porque presupuestariamente está muy difícil. Me veía abajo y por suerte aparecieron sponsor que nos apoyan con la iniciativa. Sabíamos lo de este auto y llegamos a un acuerdo para estar presentes”.

En cuanto a los objetivos a cumplir, quien viene del karting fue cauto. “Primero tengo que adquirir mucha experiencia. Todo será diferente. La categoría es muy competitiva, distinta a lo que yo estaba acostumbrado y tiene pilotos de mucho tiempo y con muchos logros. La idea es ir de menor a mayor sin cometer errores. Lo positivo, y que me juega a favor, es que conozco los escenarios a transitar. Eso es una ventaja”.

Por último manifestó que ya se encontró con el nuevo grupo de trabajo y que tiene todo listo para el compromiso del 24 de marzo. “Fui al taller para estar con los chicos y aproveché para medirme la posición de manejo. También me hice la licencia médica y a partir de ahora lo que me queda es esperar ese fin de semana”, finalizó.