Nicolás Bulich no tuvo el mejor inicio en la Clase 3

El piloto juninense Nicolás Bulich no logró el mejor arranque en el debut de la Clase 3 del Turismo Pista que ayer tuvo su tanda clasificatoria en el Autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

El corredor de nuestra ciudad, que en la temporada pasada peleó el campeonato de la Clase 2 hasta la última fecha, intervendrá en esta temporada en la categoría mayor con un Toyota Etios pero este auto aún no está terminado y por eso para esta fecha inicial Bulich decidió alquilar un Renault Clio. La falta de afinidad con el vehículo y algunos problemas mecánicos hicieron que el piloto de nuestra ciudad no pudiera completar la clasificación.

Ayer, la Clase 3 comenzaba a cerrar su acción sabatina al llevar adelante las series clasificatorias, en dónde se alternaron la victoria Gonzalo Antolin y Mauro Salvi, asegurando de esta forma la posibilidad de largar adelante la competencia final.

Dentro de la primera batería, Gonzalo Antolin y Lucas Yerobi mantuvieron prácticamente una pulseada de manera constante tratando de prevalecer dentro de la misma, llegando a liderar ambos a lo largo de distintas etapas de la actividad, llegando a rosarse de manera leve y sin ceder centímetro en la disputa mantenida en pista, resaltando que por detrás Dino Cassiano esperaba su posibilidad pese que la misma no llegó y debió conformarse con un puesto de expectativa pensando en lo que viene.

Finalmente el triunfo quedó en poder de Gonzalo Antolin, segundo fue Lucas Yerobi, tercero Dino Cassiano, cuarto Cristobal Riestra, quinto Lucas Petracchini y sexto Pablo Vuyovich.

La segunda y última batería tenía a Mauro Salvi que se sostenía en la primera posición mientras Jorge Possiel lograba dar cuenta de Renzo Cerretti, dejando al piloto chaqueño en tercera posición y perdiendo el mismo dos lugares más luego de entrar bloqueando en una de las variantes del trazado, quedando Lucas Barbalarga como nuevo tercero por sobre Juan Urrutia.

El desenlace mostró a un ascendente Thiago Martínez, quien se llevó todas las miradas tras saltar a la tercera posición en la vuelta final, sumando un avance para destacar sobre el Toyota Etios que atiende Gabriel Rodriguez. La victoria fue para Mauro Salvi, segundo terminó Jorge Possiel, tercero el mencionado Martínez, cuarto Lucas Barbalarga, quinto Juan Urrutia y sexto Renzo Cerretti.

Mauro Salvi largará en primera posición la competencia final junto a Gonzalo Antolin, mientras Jorge Possiel y Lucas Yerobi se ubicarán por detrás de los mencionados. La final de Clase 3 tendrá lugar hoy domingo desde las 12.00 Hs contando con televisación a través de la pantalla de Canal 13 junto al equipo periodístico de “Carburando”.