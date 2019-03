Gabriel Ponce de León correría para el equipo Las Toscas o para Dole Racing

Las Turismo Carretera Pick Up comenzarán su temporada el venidero domingo 17 de marzo en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata y para ello se trabaja en los diferentes talleres, buscando llegar al inicio del calendario, que en principio constaría de ocho fechas.

Nuevos nombres se estarán sumando a la novel divisional, que en 2018 tuvo su torneo presentación, entre ellos los de Matías Rodríguez, Laureano Campanera, Nicolás Pezzucchi, Gastón Rossi y posiblemente José Savino.

A esos podrían sumarse el juninense Gabriel Fernando Ponce de León y Emanuel Moriatis, quienes trabajan para poder ser de la partida.

El piloto de Lanús con una Ford Ranger atendida por "Pepe" Martos, mientras que el de nuestra ciudad podría hacerlo con el equipo Las Tocas o con la escudería Dole Racing.

Walter Alifraco le entregó la semana pasada a Martos la estructura de la camioneta para Moriatis, ahora habrá que aguardar si llegan con el armado y así comenzar el campeonato. Por su parte, Gabriel Ponce de León trabaja netamente en lo presupuestario, y de ello dependerá si es o no de la partida.

"Josito" Di Palma es otro apellido que llegaría a la categoría Turismo Carretera TC Pick Up, manejando una Toyota Hilux construida por Christian Pereyra, destacándose que el ofrecimiento está, por lo cual el arrecifeño es el principal candidato a conducir ese vehículo.

Mientras que Walter Alifraco, una vez que termine las camionetas que tiene encargadas, desembarcará en la categoría con su propia escuadra.

"Ya entregamos siete, la última a ´Pepe´ Martos para Moriatis. Una vez que terminemos todas, seguramente armaremos dos más para nosotros, una para Diego De Carlo y otra para Norberto Fontana", manifestó el preparador que tiene su taller en la ciudad de Lanús.

Se va a correr solo en La Plata

El Turismo Carretera Pick Up ya tiene el calendario completo para su primer campeonato. Y si bien se había barajado la posibilidad de correr en varios circuitos del país, se tomó la determinación de seguir corriendo solamente en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, tal como sucedió en el torneo "Presentación", que fue ganado por Gastón Mazzacane.

La categoría de camionetas de la Asociación Corredores Turismo Carretera tendrán su arranque el fin de semana del domingo 17 de marzo y apenas serán ocho fechas y no diez como se había hablado meses atrás, destacándose que todas las carreras serán junto a las categorías TC Mouras y TC Pista Mouras.

Las demás fechas previstas serán en los siguientes domingos:

Segunda, el 28 de abril; 3ª, el 19 de mayo; 4ª, el 9 de junio; 5ª, el 21 de julio; 6ª, el 15 de septiembre; 7ª, el 10 de noviembre; y la octava y última el domingo 8 de diciembre.