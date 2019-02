Nicolás Bulich debuta el fin de semana en la Clase 3

Este fin de semana comenzará el campeonato 2019 de las distintas categorías del Turismo Pista, en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de la ciudad bonaerense de Olavarría.

Tras una buena temporada 2018 en la Clase 2, en la cual peleó el campeonato hasta la prueba final (concluyó quinto en el certamen), el juninense Nicolás Bulich se incorporó a la categoría mayor, la Clase 3, afrontando un nuevo desafío deportivo.

En esta nueva etapa, el proyecto de "Nico" y su equipo se centró en el arribo dentro de la clase mayor, logrando darle forma al mismo tras encarar el armado de un flamante Toyota Etios, el cual aún no se encuentra terminado en lo que respecta al armado del mismo. De este modo, se buscaron alternativas para no dejar pasar la fecha y se optó por subirse al auto que en la temporada pasada coronó campeón a Gonzalo Antolín, atendido por la familia de este piloto ("Antolín Competición), marcando el primer paso en Clase Tres para el representante de Junín.

“Hemos evaluado las alternativas para no dejar pasar la fecha inicial y finalmente estaremos presentes en Olavarría. Agradezco al equipo de Antolín por abrirme las puertas de su estructura y creo que será una fecha importante para nosotros, ya que servirá para ir sumando experiencia dentro de la Clase Tres y preparar nuestra primera experiencia sobre el Etios”, indicó un esperanzado "Nico" Bulich, quien avanza en el armado de su propia unidad, para presentarla en pista en la segunda carrera del campeonato 2019, en una divisional en la cual también debutará un experimentado de la categoría, Renzo Cerretti.