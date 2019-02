Honda ya confirmó como pilotos a los hermanos Santiago y Manuel Mallo y a Juan Ángel Rosso

A través de la gestión del RAM Racing, el regreso del equipo oficial Honda de Súper Turismo Competición 2000 tiene a sus primeros pilotos confirmados.

Ellos son Juan Ángel Rosso, y los hermanos Santiago y Manuel Mallo; bajo la dirección general de Víctor Rosso. Cada uno de ellos tendrá un Honda New Civic para defender los colores de una de las firmas más exitosas de la categoría.

Al respecto, Manuel Mallo señaló:

"Es muy gratificante poder volver al Súper T.C. 2000 con Honda. Yo arranqué en el automovilismo cuando la marca tenía el total dominio de la categoría y siempre soñé con llegar a formar parte de ella. Conozco el equipo y me siento muy cómodo con ellos, nos entendemos. Planeamos objetivos ambiciosos para esta temporada".

En tanto, Juan Ángel Rosso, dijo: "Estoy feliz de ser parte del equipo oficial Honda de Súper TC2000. Toda mi vida soñé estar en este equipo, porque fue el que mamé y me vio crecer. Voy a manejar el auto más lindo del mercado, es por eso que espero poder ayudar a la marca a llegar a lo más alto del automovilismo argentino".

Santiago Mallo, a su turno, comentó: "Estoy muy ansioso porque comience la temporada, será un año de grandes cambios y aprendizaje, en donde comenzaré a competir con los mejores pilotos del automovilismo argentino. Me motiva mucho poder defender los colores de Honda, es un desafío enorme", cerró Santiago Mallo.

Nuevos colores tendrá williams en la fórmula 1

El principal patrocinante ha cambiado, y con ello también la estética que el equipo Williams de Fórmula 1 Internacional presentó ayer.

Con Robert Kubica y George Russell, así lucirá el flamante FW-42 de la temporada 2019 que la próxima semana saldrá a pista en las pruebas oficiales.

Ante todo, la presentación incluyó la nueva decoración y el rostro de los pilotos. El coche visto es el mismo del año 2018, ya que el nuevo se verá la semana próxima.

El equipo británico Williams deja el dominio del blanco y los colores típicos de la bebida Martini, para recuperar un tono azul de la mano de la firma de telecomunicaciones ROKiT, el nuevo sponsor principal.

George Russell, un joven de 20 años ascendido de las inferiores de Mercedes Benz y la Fórmula 2; y Robert Kubica, un experimentado de 34 años que truncó su carrera en la máxima divisional en un accidente de rally a tiempo que brillaba en la Fórmula 1. Esos son los nombres que conducirán el FW42.

El equipo capitaneado por Claire Williams y Paddy Lowe espera regresar a los primeros planos con su motor Mercedes. "El año pasado fue muy duro para nosotros. Ninguno quiere repetir lo de 2018 y el objetivo debe ser progresar. Un equipo no pasa de ser quinto a ser décimo sin ningún punto débil", dijo la hija de Sir Frank Williams.