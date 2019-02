Federico Pérez confirmó que correrá en la temporada 2019 del Turismo Carretera

Con una emotiva carta, el piloto juninense Federico Pérez confirmó que estará presente en la temporada 2019 del Turismo Carretera que el domingo arrancará en Viedma.

En el texto que publicó en las redes, junto a una foto donde se lo ve junto a su hija, el corredor de Junín contó: "Qué increíble, me acuerdo y como olvidarme de mis comienzos. De ese carrito a bolillero, de esas carreras de bici en la tierra y en mi querido Junín, barrio Eusebio Marcilla. Como olvidarme el TC de la ruta y el TC yendo con mis amigos a 9 de julio. Cómo olvidarme de todos los que me dieron una mano, cómo olvidarme mi primera carrera de acompañante en TC junto al gran Fernando Pichi Iglesias, y también con Juani. Cómo olvidarme".

Agrega: "Hoy, damos otro paso más en nuestra carrera deportiva. Si, si, si sí, llegamos a la máxima. Llegamos al Turismo Carretera como piloto titular".

"Soy un agradecido y lo voy estar toda la vida, mérito al gran esfuerzo que hicieron mis publicidades y mi familia. Todo este tiempo dio su recompensa. Y ahora voy por más. Gracias Coiro Dole Racing Gaston Mazzacane por la buena predisposición. Es una realidad, que loco esto", continúa el comunicado.

Por último, "Fede" contó: "Qué manera de andar durante tanto tiempo, se nos hizo difícil pero lo logramos. Gracias a todos por el apoyo y la buena onda que siempre tuvieron hacia mí. Gracias a mis publicidades, a los socios de la peña y a todos los juninenses. Hoy somos TC, y vamos a dar y dejar todo para obtener los mejores resultados. Gracias".

Para finalizar, el piloto agregó "nos vemos en Viedma", haciendo referencia a la primera fecha del campeonato que se correrá el domingo próximo.



Todos los detalles del calendario 2019

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) presentó en sociedad el calendario 2019 que tendrá 15 fechas a lo largo de toda la temporada, iniciando el torneo en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro el domingo 10 de febrero.

Luego la categoría disputará la segunda cita en la provincia de Neuquén, en el circuito de la ciudad de Centenario. Luego tendrá continuidad e 31 de marzo en la ciudad entrerriana de Concepción de Uruguay.

La cuarta fecha se correrá el 14 de abril en la provincia de San Luis presumiblemente en el circuito “Rosendo Hernández” de la ciudad capital y luego viajará a Rosario para llegar por primera vez después de mucho tiempo a la ciudad santafesina donde se entrenará las modificaciones que se le están realizando al circuito “Juan Manuel Fangio”.

Así se completan las primeras cinco fechas del torneo 2019. En este calendario no figura la cita de Buenos Aires con “Los mil Kilómetros”. Una carrera que se perfilaba como una tradición dentro del TC luego de dos años seguidos de haberse corrido en la catedral del automovilismo argentino. Sin dudas la ausencia del Turismo Carretera en la Capital Federal es un punto excluyente del nuevo calendario.

La décima fecha será en la provincia de San Juan donde quedará definida la etapa regular y allí se podrá saber quiénes serán los 12 integrantes que pasarán a los Play Off para pelear por el campeonato.

La última fecha que tendrá el Turismo Carretera será el 1 de diciembre sin tener por el momento el escenario confirmado.

Cabe destacar que en esta temporada también volverá a estar presente el piloto de nuestra ciudad Gabriel Ponce de León.