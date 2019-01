Sébastien Ogier ganó el Rally de Montecarlo

El seis veces campeón del mundo francés Sébastien Ogier ganó ayer domingo in extremis el Rally de Montecarlo, su primer triunfo desde 2011 con Citroën, donde regresó esta temporada, ofreciendo a la marca gala su 100ª victoria en el Mundial de Rallies (WRC).

El belga Thierry Neuville (Hyundai), a solo 2 segundos y 10 décimas, y el estonio Ott Tänak (Toyota); a 2 minutos, 15 segundos y 2 décimas, completaron el podio.

Ogier, que ganó por séptima vez en su carrera en Montecarlo - Intercontinental Rally Challenge en 2009 y WRC desde 2014-, se impuso con la diferencia más pequeña de la historia. Hasta ahora el margen más estrecho había sido en 1979, seis segundos.

"Este es el rally que más quiero ganar cada temporada, por eso estoy tan contento", señaló Ogier al salir del coche, tras seis victorias consecutivas en el Principado con tres coches diferentes -Citroën C3 este año, Ford Fiesta los dos anteriores y tres ocasiones con el Volkswagen Polo-.

La otra leyenda francesa, Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial y que debutaba con Hyundai, fue cuarto a 13 segundos del podio.

Al frente de la prueba inaugural del calendario desde la séptima especial del viernes, Ogier no fue capaz de llevar a más allá de un puñado de segundos su diferencia con Neuville, un regalo para los espectadores, que tuvieron suspenso hasta la 16ª y última especial.

Con este desenlace Ogier se vengó del final del Rally de Cerdeña 2018, cuando Neuville le batió por 7 décimas, cuando tenía 8 décimas de retraso en la salida de la última especial.

Loeb, cuarto en su estreno con Hyundai

A la salida de la ES16, solo 4 décimas separaban a los dos pilotos, cuando Ogier se quejó de un problema en el acelerador.

Finalmente superó la dificultad y alzó los brazos. Antes el francés, que no cometió errores, aprovechó la quincena de segundos que Neuville se dejó en la quinta especial, cuando se salió de la pista.

"Le hice un bonito regalo con mi error del viernes, me costó la cabeza", admitió el cuatro veces subcampeón mundial (2013, 2016-18), siempre por detrás de Ogier.

"Pero fue un bello combate, muy cerrado, forma parte del juego. Podemos estar satisfechos del resultado. Puede que no esté mal no abrir la ruta -posición reservada para el líder del campeonato los viernes- sobre la nieve en Suecia", añadió sobre la próxima prueba del calendario, del 14 al 17 de febrero.

Tercero el sábado, Loeb no fue capaz de contener a Tanak, primer líder del rally, vencedor de todas las especiales del sábado y de dos el domingo.

"No puedo estar contento de nuestros cronos (del domingo). Empujamos muy fuerte, pero no logramos tiempos, tenemos que continuar trabajando. Aunque cuartos, para un primer rally, no está mal del todo", señaló Loeb, que corré con Hyundai tras dos décadas con Citroën.

El rendimiento de Tanak quedó marcado por un viernes complicado, debido a un pinchazo y a la anulación de la ES3, en la que había previsto ser muy ofensivo.

Loeb sí guardó la cuarta posición ante el finlandés Jari- Matti Latvala (Toyota), finalmente quinto.

La Power Stage (ES16) la ganó el británico Kris Meeke (Toyota) por delante de Ogier, Neuville, Tänak y el finlandés Teemu Suninen (M-Sport Ford).