Sebastien Loeb ganó la etapa en autos, cuya general encabeza Giniel De Villiers

En una rotunda demostración del potencial de su Peugeot, ahora atendido por el equipo privado PHP Sports, el piloto francés Sebastien Loeb consiguió imponer su ritmo en la segunda etapa del Rally Dakar 2019, que se corrió entre Pisco y San Juan de Marcona, sobre 554 kilómetros.

En Perú, el galo fue contundente desde la mitad de la prueba especial (342 kilómetros), en donde lideró cada Way-Point sin complicaciones hasta llegar como líder a la meta.

La división Autos fue la que inició el día en la etapa y fue un desafío, debido a la falta "huellas" o referencias en el camino, los pilotos tomaron precauciones para evitar incidentes.

Ante ello, y con el transcurrir de los kilómetros quienes encabezaron el tramo de ayer, Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) y Carlos Sainz (Mini), junto a Jakub Przygonski (Mini), se fueron retrasando en las posiciones siendo superados por el sudafricano Giniel De Villiers, quien al arribar a San Juan de Marcona pasó a encabezar el clasificador general, superando por 28 segundos a Bernhard ten Brinke, dándole ambos el "1-2" parcial a Toyota.

Nani Roma se ubica tercero en la general, seguido por Yazeed Al Rajhi, con Mini cada uno, aventajando a Loeb que ascendió al quinto puesto, relegando a Sainz, al británico Harry Hunt (Peugeot), Al-Attiyah, Cyril Després (Mini) y Vladimir Vasilyev (Toyota).

En tanto el peruano Nicolás Fuchs junto al argentino Fernando Musano se ubican 11º, a bordo del Ford Ranger.

La mala noticia fue el retraso y abandono del mendocino Orlando Terranova, debido a que fue asistido por el servicio médico por una molestia lumbar tras un golpe que sufrió con su Mini en el kilómetro 178 del tramo clasificatorio, y fue trasladado al hospital de Ica, para una mejor evaluación.

El argentino, por el momento, quedó fuera de carrera junto a su navegante Bernardo Graue, y no podría completar su 13º participación en el Dakar.

Otro argentino, Eduardo Blanco, ya vio el final de la Etapa como navegante del español Jesús Calleja con la Toyota, ubicándose en el puesto 40.

Juan Manuel "Pato" Silva, con el equipo Colcar, llegó 45°, mientras que el alemán Bernd Hanns Hoffman (navegado por Juan Carlos Carignani), finalizó 46°.

El español Xabier Foj, acompañado por el argentino Ignacio Santamaría, se ubicó 48°. Nicolás Zingoni con el UTV culminó 49° y Adrián Santos aparece 53°.

En tanto, Nasser Al Attiyah, ganador de la Etapa 1, apenas alcanzó un discreto undécimo puesto con la Toyota. Duodécimo fue el checo Martín Prokop y decimoséptimo quedó Stéphane Peterhansel, quien sufrió al quedarse atascado en las dunas.

"Hemos tenido pequeños problemas eléctricos al principio de la especial, con nuestros micrófonos, nuestros limpiaparabrisas, el aire acondicionado... así que nos ha estresado un poco. Después he cometido un error y me he quedado bien atascado en una duna, con arena hasta el cuello. Sin la ayuda de Cyril, que ha tirado de nosotros con una cuerda, creo que seguiríamos todavía ahí. Hemos perdido bastante tiempo, pero ahí seguimos, así que contentos", sostuvo el francés.

Mientras que Robby Gordon llegó vigésimo quinto, por segundo día consecutivo, viendo el final de la etapa con el UTV Textron Wildcat XX.

En la especialidad Side By Side, el chileno Francisco "Chaleco" López (Can-Am), debutante en esta categoría, ganó la especial con un tiempo de 4 horas 9 minutos 47 segundos y superó por apenas 19 segundos al brasileño y campeón vigente, Reinaldo Varela (Can-Am), quien sigue al frente en la general con una ventaja de minuto y medio sobre el trasandino.

Cuatriciclos con alegría Argentina

A paso firme comenzó Nicolás Cavigliasso el Dakar 2019. Tras haber ganado la primera etapa, el cordobés de General Cabrera se impuso ayer de manera contundente en la segunda jornada.

Entre Pisco y San Juan de Marcona, tras un inicio expectante, debido a que abrió el camino, el argentino fue creciendo con el Yamaha hasta llegar al liderazgo del día, lo que concluyó con un tiempo de 4 horas 22 minutos 10 segundos.

Argentina consiguió otra vez el 1-2, con Gustavo Gallego en el segundo lugar, justamente las mismas posiciones que se dan en el clasificador general de los cuatriciclos.

Por su parte Jeremías González Ferioli, quien el lunes había llegado segundo, ayer cayó al sexto puesto, terminando a 27 minutos de Nicolás Cavigliasso.

Con ello, el cordobés ahora es el quinto de la general. "Me pasé quince kilómetros en el primer Wait Point y perdí bastante tiempo para volver a marcarlo, el resto de la etapa fue muy exigente, mañana saldré con cabeza a descontar", manifestó.

El último piloto argentino en ganar dos etapas seguidas del Dakar fue Marcos Patronelli en la edición 2013. Aunque aquella vez el de Las Flores se impuso en cuatro consecutivas, desde el segundo hasta el quinto parcial.

Para destacar fue el inicio que tuvo el joven Manuel Andujar. El representante de Lobos lideró la primera parte del día, aunque luego se fue retrasando y finalmente concluyó en el séptimo puesto.

En camiones, encabeza Nikolaev y Villagra es tercero en la general

Kamaz sigue imponiendo condiciones con el ganador de los últimos dos Dakar en camiones y ayer, prevaleció por segundo día consecutivo.

Lo propio desea Eduard Nikolaev, quien se impuso en 2017 y 2018. El ruso empezó esta edición de la mejor manera, ganando las dos primeras etapas, ayer la disputada entre Pisco y San Juan de Marcona.

El tiempo de 3 horas 47 minutos 51 segundos lo dejó al frente en esta jornada, superando al Iveco de Gerard de Rooy y a Dmitry Sotnikov.

El argentino Federico Villagra, junto a Ricardo Torlaschi y Adrián Yacopini, nuevamente cumplieron un buen desempeño tras los 342 kilómetros de especial, siendo cuartos en la jornada, a 6´30" de Nikolaev.

Justamente éste manda en la general, aventajando al Iveco de Gerard de Rooy. Por su parte, terceros se ubican el "Coyote" Villagra y su equipo, a 7 minutos 23 segundos de la punta.

Walkner le ganó la pulseada a Brabec en motos

Hubo lucha entre las Motos durante la segunda etapa del Dakar y finalmente prevaleció el campeón Matthias Walkner con la KTM, superando por 22 segundos a Ricky Brabec.

El austriaco empleó un tiempo de 3 horas 23 minutos 57 segundos, definiendo el parcial a su favor en el tramo final de la jornada. Brabec, con Honda, fue su escolta y tercero llegó otro de la escuadra HRC, Joan Barreda, quien es el líder del clasificador general.

El mejor piloto argentino fue el salteño Kevin Benavides, quien finalizó octavo a 10 minutos del puntero. Con este resultado, el piloto de Honda ocupa el mismo puesto en la clasificación general.