Notable tarea de Agustín Canapino para las 24 Horas

La segunda vez de Agustín Canapino en el Daytona International Speedway, donde giró con el Cadillac DPi-V.R con el que afrontará junto al Juncos Racing las míticas 24 Horas de Daytona, resultó más que satisfactoria.

El piloto argentino logró ubicarse cuarto en la segunda tanda del Roar Before The Rolex (ROAR), es decir, la serie de ensayos previa al fin de semana de la carrera.

El arrecifeño, que compartió la conducción del prototipo con el estadounidense Kyle Kaiser, completó 16 giros en su único stint y su mejor vuelta fue de un minuto 37 segundos 128 milésimas, mejorando en 11/100 lo hecho por su compañero Will Owen en la primera salida.

Fue quinto entre los 22 pilotos de la DPi (la divisional más veloz). De esta manera, apenas 532 milésimas los separaron del Cadillac DPi-V.R. N°10, de Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van der Zande, el más rápido de la jornada.

Hoy sábado, la acción en pista continuará con tres tandas de entrenamientos, previstas para las 12, 17:35 y 20.45 horas de nuestro país.