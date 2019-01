Tensión por el masivo reclamo de los pilotos

Ya se sabía del descontento de pilotos de Cuatriciclos por un modelo en particular que no cumple con uno de los puntos salientes e importantes del espíritu de la competición en la divisional: El Barren Racing.

Es un cuatriciclo basado en un desarrollo particular, que involucra tecnología de KTM, y se adquiere con un procedimiento propio de las compras "a medida".

Esto no cumple el punto reglamentario donde se solicita que en la categoría corran vehículos de producción en serie. El millonario holandés Kees Koolen llevó la bandera del "Barren", pero anunció que dejaría su hobbie de la competición y con ello no se ha inscripto al Dakar 2019. El único anotado con un desarrollo de esta característica es el boliviano Juan Carlos Salvatierra, ex motociclista.

Los pilotos de la categoría han elevado un reclamo hace ya cuatro meses. Aún se espera una respuesta oficial. El cuatri objetado no está basado en un modelo de producción en serie, todo lo contrario a los Can-Am, Honda, Yamaha o cualquier marca anotada que cuenta con un motor y chasis disponible en venta minorista y homologados para la utilización pública.

Se especuló con que llegaría el día en que el Barren sería producido en masa, y con ello cumpliría las reglamentaciones. Pero llegó el momento de la Largada del Dakar 2019 y en Lima, Perú, el reclamo sigue estando vigente. Al menos, esperando una respuesta formal.

¿ Se rechazará la inscripción de Salvatierra o, acaso, se creará una clasificación paralela para el Quad objetado ?, ¿ O se le permitirá correr de igual a igual con los cuatris de producción ?.

El espinoso tema sigue en carpeta, tanto en manos de los organizadores de la carrera como de los pilotos de la clase. La Verificación Técnica que comienza hoy viernes, podría traer una resolución.



"No podemos especular", dijo González Ferioli

El cordobés Jeremías González Ferioli planifica junto a su equipo los últimos aprestos con la Yamaha que cuenta con asistencia y desarrollo de Oreste Berta, en la división Cuatriciclos.

Esta será su quinta participación en la prueba, en donde ha logrado subir en dos ocasiones al podio: Fue segundo en 2015 y tercero en 2018, mientras que en las restantes culminó sexto (2014) y quinto (en 2016), destacándose en su andar y planificación de cada edición, mientras que por una lesión severa, en 2017 quedó marginado de la carrera.

A los 23 años, González Ferioli es una de las figuras representativas de la división, y se perfila como candidato para la victoria. Ante ello, su entrenamiento fue tan riguroso como antes, que le permitió conocer el rendimiento de máquina en diferentes pruebas del Campeonato Argentino de Rally Cross.

"Este año hemos mejorado varias partes. Por un lado tenemos un cuatriciclo mejorado. Hemos logrado mayor potencia, mejor distribución de pesos y una suspensión adecuada a las exigencias de la arena y el desierto", destacó sobre la preparación de su unidad para las etapas peruanas.

En cuanto a su respaldo técnico, indicó: "Preparamos un camión con todo lo necesario para la carrera y yo también le dediqué muchas horas de entrenamiento junto a mi preparador. Obviamente que son diez días, conocimos que en el Dakar hay millas de variables, pero todo lo que hace a la vez lo hicimos bien".

Con respecto a cómo será la estrategia para intentar lidiar por el ansiado triunfo, González Ferioli anticipa que deberá ser tan veloz como sus rivales. "Desde el comienzo tengo que salir a acelerar, no podemos especular con nada. Será una carrera muy regular en el terreno y tengo que afianzarme para estar en el pelotón de adelante", señaló.