Lewis Hamilton reconoce: "Seguirá siendo el mejor"

Lewis Hamilton ya es quíntuple campeón de Fórmula 1 Internacional, igualó en logros a Juan Manuel Fangio y ahora va por la marca de Michael Schumacher.

Sin embargo, el piloto británico destacó todo lo conseguido por alemán, y que todos esos éxitos no se verán opacados si él lo supera.

"No creo que quiera romper sus récords a toda costa, e incluso si lo hago, será el mejor piloto de todos los tiempos. Todavía recuerdo mis primeros test en 2006, estaba en el mismo circuito que él, aún no era titular. Era irreal", recordó Hamilton sobre aquellos años donde daba sus primeros pasos en el deporte motor.

"Me encontré varias veces detrás de él, pero no intenté adelantarle, incluso si se trataba de pruebas. De hecho, todavía estaba jugando video juegos con Michael Schumacher como piloto cuando me subí por primera vez al auto de Fórmula 1", señaló Lewis Hamilton.