Sobre la salud de Michael Schumacher: "Estamos haciendo todo para ayudarlo"

A un día del cumpleaños número 50 de Michael Schumacher (nació en la ciudad de Hürth, Alemania, el 3 de enero de 1969), su familia rompió el silencio y afirmó que está haciendo "todo lo humanamente posible" para ayudar a la recuperación del ex múltiple campeón de la Fórmula 1 Internacional.

"Estamos muy felices de celebrar el cumpleaños número 50 de Michael mañana (por hoy) junto a ti y gracias de todo corazón que podamos hacer esto juntos", apareció escrito en la cuenta de Instagram, junto a una foto del ex brillante piloto y de su mujer Corinna.

"Puedes estar seguro de que él está en las mejores manos y que estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo", siguió el mensaje la esposa de Schumacher, quien lleva cinco años postrado tras un grave accidente de esquí.

"Comprende si seguimos los deseos de Michael y mantenemos un tema tan delicado como la salud, como siempre lo ha sido, en privado. Al mismo tiempo, te damos las gracias por tu amistad y te deseamos un feliz y saludable año 2019", concluyó el texto.

La cuenta festejó la creación de una aplicación que podrán bajar todos los seguidores desde su celular, ideada por la Fundación Keep Fighting y se asemeja a un "museo virtual" sobre la vida deportiva del siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 Internacional.

"Como regalo para ti, la Fundación Keep Fighting ha creado un museo virtual. La aplicación oficial de Michael Schumacher se lanzará este jueves, para que podamos revisar todos sus éxitos", dice el mensaje.

El 28 de diciembre se cumplieron cinco años del trágico accidente que cambió rotundamente la vida, tanto del ex piloto, como la de toda su familia y el comunicado sale días después de las declaraciones de Stephane Bozón, el hombre que rescató a Schumacher en los Alpes franceses, a la revista Focus Online.

"Recibimos la llamada de los rescatistas de montaña, que cuidaron a Michael Schumacher en la pista. Nos dijeron que aterrizó sobre su cabeza y sufrió una lesión grave en ella. "Inmediatamente despaché el helicóptero", aseguró Bozón.

"El accidente ocurrió en una época que a veces hay varias misiones simultáneas que requieren un helicóptero. Pero en ese momento no había otro uso, por lo que inmediatamente había un helicóptero disponible. No tuvimos que esperar. Podría haber sido peor para él si no hubiéramos estado allí de inmediato", completó.