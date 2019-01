El presupuesto es casi tres veces mayor a lo que pretende Liberty Media

Con 410 millones de dólares, el equipo Ferrari de Fórmula 1 Internacional ha encabezado la tabla anual del presupuesto destinado al campeonato mundial 2018; Mercedes, en tanto, destinó 405 millones para completar la temporada y celebrar su cuarta corona consecutiva.

Y a continuación Red Bull, con 310 millones de dólares; McLaren, 220 millones, y Renault con 190 millones, fueron los cinco equipos que superaron holgadamente el monto por costo anual que planifica aplicar Liberty Media desde 2021.

Los estudios que van realizando los directivos de la empresa que rige los destinos de la Fórmula 1 tienen en consideración equilibrar los costos de todos los equipos, en el próximo lustro. Así, a partir de 2021 se impondrá un tope de 200 millones de dólares que será reducido para 2023 en 150 millones, buscando frenar la escalada de los montos que deben afrontar cada escudería anualmente.

En la "segunda línea" se ubicaron este año Toro Rosso y Williams, con u$s 150 millones, seguidos por Sauber con 135 millones, Haas con 130 millones y el renovado team Force India-Racing Point, con 120 millones.



El costo de cada punto conseguido

De acuerdo al análisis de cada equipo, es Williams el que ha invertido mayor dinero por puntos conseguidos, promediando 21,5 millones de dólares por cada una de las siete unidades que logró en el certamen 2018, una de las peores de su historia en la Fórmula 1, en donde reinó desde fines de 1979 hasta 1997.

Por su parte, Mercedes fue el que menos egreso tuvo para conseguir su nuevo título "apenas" 618 mil dólares, al promediar en las 21 competencias los 655 puntos; por si fuera poco, la escuadra que dirige Totto Wolff y domina con Lewis Hamilton tuvo un superávit de 5 millones en su balance, al igual que Red Bull, que apenas destinó 740 mil dólares por punto conseguido.

Ferrari cerró la temporada 2018 con u$s 720.000 gastados en el puntaje promedio, pero al igual que el resto de las escuderías salió "empatando" en el balance anual, siendo además el equipo que más ingresos tiene con el aporte incluido de la FOM (Formula One Management), del cual recibió 190 millones, casi cuatro veces más que Sauber, que cobró 45 millones.