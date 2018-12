La ACTC suspendió a Matías Rossi

Matías Rossi fue suspendido por dos fechas en el T.C. La comunicación de semejante sanción aplicada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) al piloto de Del Viso no fue acompañada de los motivos por los cuales se resolvió de tal manera.

El comunicado de prensa señala:

"Aplicar al Piloto de TC Matías Rossi la sanción de 2 fechas de suspensión y multa de pesos 200.000, los que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC, dentro de los 30 días de notificado a la Fundación Favaloro, debiendo comunicar el cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo".

Se presume que la pena llega tras las afirmaciones de Rossi por haber sido "robado" con una penalidad en pista por chocar a Jonatan Castellano en el inicio de la serie clasificatoria en el autódromo de San Nicolás, escenario de la última carrera del año 2018.

No solo ese comentario pudo haber tocado susceptibilidades, sino que al culminar la carrera Final, Rossi manifestó que por no haber penalizado de manera expedita "durante la carrera, a todos los que ingresaron mal a los boxes", el hecho conjunto fue "desastroso, injusto y falto de nivel".

Autorizan a Santero a cambiar de marca

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer un nuevo cambio de marca y el principal protagonista es Julián Santero, quien fue autorizado a correr con Ford tras haber competido este año con Dodge, modelo con el cual venció en La Pedrera.

De esta manera, el piloto mendocino, que aún no tiene definido con que equipo estará corriendo en 2019 pero todo parece indicar que no seguirá en el Dole Racing, podrá cambiar de marca por tercera vez en tres temporadas, ya que el año pasado corrió con Torino, y logrando dos triunfos (Viedma y La Plata). Cabe señalar que en el TC Mouras y TPista lo hizo con Chevrolet.

Por último, el chaqueño Humberto Krujoski, que habitualmente compite en Top Race, recibió la aprobación para correr en TC Pista; en tanto que el bonaerense Otto Fritzler, de 15 años, podrá correr en el TC Pista Mouras.

Moriatis avanza con su proyecto de equipo propio

A paso firme avanza el proyecto de Emanuel Moriatis para contar con equipo propio en el Turismo Carretera y otras categorías de la ACTC.

El piloto de Lanús detalló que "El auto ya está en el taller para comenzar con el armado, se está trabajando para tener 3 autos en el equipo, con algún TC Pista o TC Mouras y un buen equipo técnico".

La escuadra con base en Morón cuenta con la mayoría de los mecánicos que en 2013 obtuvieron el campeonato junto a Diego Aventín. Por otra parte, Carlos Caunedo será el chasista y Rody Agut estará a cargo del motor.

Habrá un segundo auto de Turismo Carretera, será una Dodge y la correrá Gastón Ferrante, quien fue habilitado para ascender del TC Pista al TC. Esa unidad llevará la motorización de Claudio Garófalo.