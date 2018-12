Nueve motociclistas argentinos que van a desafiar las dunas

A poco menos de dos semanas para que comience la 41ª edición del Rally Dakar, que se desarrollará plenamente por las dunas de Perú, nueve serán los pilotos de motos argentinos que tomarán parte del desafío.

En cuanto a las categorías de la especialidad, hay dos: elite (número amarillo) y no elite. Kevin Benavides, segundo en el Dakar pasado, tendrá el cartel amarillo, con el Nº 47, en la Honda del equipo oficial. Mientras que Franco Caimi lucirá el Nº 8 en su Yamaha oficial.

En la No elite, a su vez hay otras subdivisiones: Súper Producción -se pueden hacer modificaciones en las motos- y Maratón, que deben ser motos de serie pero los cambios están limitados. Entre los SP están Luciano Benavides, con la KTM oficial; Martín Duplessis, Honda Argentina; Alberto Ontiveros, KTM; Fernando Hernández, KTM; y Sebastían Urquía, KTM.

Además, entre los 138 inscriptos, hay siete pilotos con la etiqueta Leyenda: el portugués Paulo Gonçalves, el español Joan Pedrero, los eslovacos Stefan Svitko e Ivan Jakes, el peruano Carlo Vellutino, el francés Willy Jobard y el serbio Gabor Saghmeister.

A su vez, están los Rookies (debutantes), y en este caso están los argentinos Matías Notti y Leonardo Cola (KTM), y los Original (antes Malle moto), que son los que no cuentan con asistencia y tienen todos los repuestos y herramientas necesarios para la prueba en una maleta, la cual se las transporta la organización de un campamento a otro. Notti afrontará su primera experiencia en el Dakar de esta manera.

Los Benavides se ponen a punto juntos

A 12 días de que comience la edición peruana del Dakar, los hermanos Kevin y Luciano Benavides se preparan físicamente para el desafío. En las últimas horas, Kevin (Honda) y Luciano (KTM) recorrieron 200 kilómetros en bicicleta, con el trayecto Salta-Cafayate.

Cuando resta un poco menos de dos semanas para que se largue el Dakar 2019, en Lima, Perú, los hermanos salteños se preparan juntos para la aventura, pese a que cada uno representa, de manera oficial, a Honda y KTM, respectivamente.

Hace unos días, los norteños dejaron de recorrer kilómetros con sus motos y continuaron su entrenamiento físico. Por caso, este viernes, recorrieron 200 kilómetros en bicicleta desde Salta capital hasta Cafayate, con lluvia, frío por momentos, calor en otros y caminos inundados.

Kevin, que hace unos días fue elegido por la provincia como el mejor deportista del año, con el premio de oro, será uno de los pilotos de Honda, junto a Paulo Goncalves, Joan Barreda Bort, José Ignacio Cornejo y Ricky Brabec.

Luciano, en tanto, conformará el cuarteto de KTM con Toby Price, Sam Sunderland y el campeón Matthías Walkner.