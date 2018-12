El Turismo Promocional define sus campeonatos

Mañana domingo, con participación de corredores de Junín, el Turismo Promocional cerrará su temporada 2018, con la disputa de la octava fecha de la temporada automovilística , en el circuito N°2 del autódromo de 9 de Julio, de 3.600 metros de extensión, en una jornada que entregará puntaje doble.

La actividad en pista comenzará a las 9.30, con el desarrollo de las pruebas libres, y culminará con las finales de las tres divisionales, que consagrarán a sus campeones.

Ariel Caparrós y Juan Carlos García en la Clase 1, Ariel Hernandorena y Emilio Fantini en la Clase 3, y Renzo Legnoverde, Conrado Sama, Juan Pablo Tardieu, Milton Silvestre, Sergio Giglio y Carlos Silvestre en la Clase 2, son los pilotos que llegan con posibilidades de conseguir el campeonato en esta fecha final.

La entrada general tendrá un valor de $ 200, mientras que los vehículos abonarán $ 100. Las alternativas de esta fecha, se podrán seguir por FM Forty, 106.9, de la ciudad de 9 de Julio, por internet, a través de www.forty40fm.com.ar, o con la app de la radio, a partir de las 12 hs.

Los candidatos

Las chances de los candidatos al título en cada categoría, son los siguientes:

Clase 1:

Ariel Caparrós, de Venado Tuerto, quien corre con Dodge, llega a la última competencia con una ventaja de 51,5 puntos, sobre 59 que habrá en disputa.

Caparrós obtuvo cuatro poles e igual número de victorias. No participó en una prueba, donde cedió su butaca a su padre, Edgardo “Valdy” Caparrós.

Al venadense le alcanzará con sumar 8 unidades, de las cuales 5 obtendrá con la presencia, los tres restantes lo podría conseguir estableciendo la pole o arribando entre los cuatro primeros de la serie, con lo cual es casi imposible que se le escapa el título.

Juan Carlos “Misil” García (9 de Julio), quien corre con Chevrolet: No tiene otra alternativa que sumar todos los puntos en juego, y esperar que Ariel Caparrós no sume más de cuatro puntos.

El mejor resultado del “Misil” García fue un cuarto puesto, pero la regularidad alcanzada durante el año le permitió llegar con chances de alcanzar el título en la última fecha.

Clase 2:

Renzo Legnoverde (9 de Julio): El actual subcampeón de la categoría, Renzo Legnoverde, viene por la revancha de lo ocurrido hace un año, cuando el título se le escapó luego de liderar el certamen durante toda la temporada. En esta oportunidad, Legnoverde llega con 20,5 puntos de ventaja, y le alcanzará con un 5° lugar en la serie y un 2° en la final para no depender del resultado de los otros postulantes.

Conrado Sama (Pehuajó): Para el piloto pehuejense no hay otra alternativa que la victoria, requisito necesario para ser campeón y que aún no ha logrado. A partir del triunfo, Sama tendrá que empezar a hacer cuentas para quedarse con el 1.

Juan Pablo Tardieu (9 de Julio): Gracias a una gran performance en las últimas fechas, donde alcanzó dos victorias, un segundo lugar y un tercer puesto, se prendió en la pelea por el campeonato y llega a esta fecha con la misión de descontarle 18,5 unidades a Legnoverde.

Milton Silvestre (9 de Julio): Otro piloto que tuvo un gran desempeño en la segunda mitad del certamen es Milton Silvestre, quien luego de alcanzar su primer triunfo en la divisional, cosechó un segundo y dos terceros puestos, que lo posicionan a 31 puntos de la cima del campeonato.

Sergio Giglio (Roque Pérez): Dominó la primera parte del torneo, pero la fortuna no lo acompañó en las últimas fechas, en las cuales no solamente perdió el liderazgo del certamen, sino que llega a la definición con una desventaja respecto a Legnoverde, de 31,5 puntos.

Carlos Verna (9 de Julio): Finalmente, el sexto postulante al campeonato con posibilidades matemáticas de alzarse con el título, producto de los puntos conseguidos en las primeras competencias, donde obtuvo una victoria.

En las últimas fechas, el rendimiento del auto del “Tuta” no fue el mismo y prácticamente no sumó puntos. Verna se encuentra con 44,25 unidades menos que el líder del campeonato.



Clase 3:

Ariel Hernandorena (de Capital Federal y del "Carassai Competición"): Con el policromático que alista Osvaldo “Valy” Carassai, Ariel Hernandorena cosechó a lo largo del año cuatro poles y tres victorias, subiendo al podio en otras tres oportunidades, totalizando 193,5 puntos, 38,5 unidades más que Emilio Fantini.

El piloto oriundo de Capital Federal necesita 21 puntos para asegurarse el campeonato o evitar que el naonense le descuente la diferencia y para ello le bastará con llegar entre los 7 primeros de la final, sin importar la colocación de Emilio Fantini.

Emilio Fantini (Fazio Competición, piloto de Carlos María Naón): Con la doble victoria en la última fecha, Fantini llega motivado a la definición. A bordo de la unidad que alista Jorge Fazio, el naonense consiguió cuatro victorias y una pole.

A pesar de no haber participado en una fecha, Fantini fue constante en la suma de puntos importantes, que lo dejan con la posibilidad de arrebatarle el título a Hernandorena.