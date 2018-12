Bulich, con chances, no pudo largar y Cerretti fue el campeón

La última final de la temporada es historia para la Clase Dos. Luigi Melli resultó victorioso, pero Renzo Cerretti se consagró como el flamante campeón manteniéndose en zona de podio durante la totalidad de vueltas alcanzando el gran objetivo que se había propuesto a comienzo de año.

La carrera mostraba a cuatro aspirantes al campeonato: Luigi Melli era quien tenía menor cantidad de posibilidades. Largando en primera posición debía sumar la mayor cantidad de puntos necesarios y aguardar lo que pudieran hacer sus rivales.

Por su parte, Renzo Cerretti largaba segundo y esa posición le alcanzaba para lograr su primer título, mientras Lucas Garro partía con la expectativa de poder progresar al igual que el juninense Nicolás Bulich, quien no pudo largar debido a un imprevisto mecánico que lo dejó sin chances de título.

Mientras Luigi Melli marcaba diferencias en la posición de relevancia, Yair Etcheveste tomaba la condición de escolta y Cerretti se quedaba con la tercera colocación, tratando de no tomar mayores riesgos pese a la cercanía de Lucas Garro, quien ya surgía en séptimo lugar cuando el Auto de Seguridad neutralizaba las acciones durante dos giros debido a un golpe entre Francisco Martorelli y Felipe Ruiz.

La acción continuó: Melli y Etcheveste protagonizaron un intenso duelo en busca de la primera posición, llegando a transitar a la par y respetándose en todo momento, prevaleciendo parcialmente el piloto chaqueño por sobre el entrerriano en una de las pocas acciones que se producían, ya que la salida de un nuevo auto de seguridad ante un golpe de Alan Leston producía una nueva interrupción.

Nuevamente se relanzaba y Etcheveste llegaba a saltar al primer puesto por sobre Luigi Melli, en medio de otra interrupción en este caso luego de un golpe entre Justo Sintiolo y Diego Vaño, quedando al margen ambos pilotos que abandonaron motivando una interrupción más del auto de seguridad, marcando esta alternativa la posibilidad que siga corriendo el tiempo a favor de Renzo Cerretti, quien mantenía el tercer puesto que le daba el campeonato.

La ansiada bandera a cuadros llegaría luego de haber entrado en la última vuelta a pocos segundos del tiempo límite, siendo el giro que terminaría dándole un triunfo contundente a Luigi Melli sumado al segundo lugar de Yair Etcheveste, quienes brindaron un gran espectáculo en función de la competencia.

Tercero terminó Juan Lecce, alcanzando una remontada para el recuerdo y cuarto Cerretti alcanzando su momento de gloria y siendo nuevo campeón de la Clase Dos. Quinto fue Pablo Vázquez, mientras los diez de punta los completaron Lucas Garro, Favio Grinovero, Leandro Elizalde, Sebastián Di Bella y Marcelo Marchesse.

El campeonato fue para Cerretti con un total de 263.5 unidades, segundo fue Lucas Garro con 251, tercero Luigi Melli alcanzando 234.5, cuarto Pablo Vázquez con 198 y quinto Nicolás Bulich con 196 quien en las últimas dos carreras, no cruzó la bandera a cuadros por problemas mecánicos.