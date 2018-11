Hamilton y su crítica para Fernando Alonso

Lewis Hamilton, quien se consagró una vez más dentro de la Fórmula 1 el fin de semana pasado en México, habló sobre su ex compañero en McLaren, Fernando Alonso, y señaló que el español en 2014 creía que manejaba el mercado de pases y que podía ir al equipo que quería. Además, el británico dijo que el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 tomó malas decisiones a lo largo de su carrera.

“No lamento que no fuese a un coche mejor. En esta categoría, cuando hago una rueda de prensa con él, hay preguntas para los dos campeones del mundo, pero en mi mente sé que él podría haber tenido más títulos. Pero, al final, no es que no tuviera oportunidades. Era un piloto top y podría haber ido casi a donde hubiera querido. Y las decisiones son muy, muy claves”, expresó.

Además, remarcó: “Las decisiones son donde te colocas a ti mismo. Es clave si piensas equivocadamente que controlas el mercado de pilotos. Él pensaba que lo controlaba en 2014. A mi entender, también estábamos Sebastian y yo en ese momento, y en cuanto él renunció a su puesto, Sebastian lo tomó y ya no es que pudiera dar marcha atrás. Y luego él pensó ‘Ok, iré a por el asiento de Sebastian’. Pero lo ocuparon con Max Verstappen y fue como ‘Oh, mierda’. Y ya no había lugar donde yo estaba en Mercedes”.

Aunque crea que Alonso se equivocó a lo largo de su carrera, Hamilton siempre sostuvo el respeto que tiene hacia el asturiano y lo considera uno de los mejores pilotos.

“Pero tengo mucho respeto por él. Es un piloto fenomenal y creo que a lo largo de estos años no ha empeorado, porque su nivel de respeto sigue siendo muy, muy elevado, por cómo ha pilotado y cómo ha explorado fuera de aquí, en diferentes categorías. Podría tomar la decisión de dejar este equipo e ir a otro lado, lo cual sería un riesgo, y esa decisión podría ser acertada o errónea”.

Para ir finalizando, el piloto británico señaló: “Siento que la gente infravaloró esa temporada. La pasan de puntillas. Sí, a diferencia de otros, llegué a un equipo top. Pero es más fácil, probablemente, en algunos aspectos estar en un equipo inferior, donde no tienes tanta presión sobre ti”.

Por último, Hamilton dijo: “Estar en un equipo top directamente y tener que rendir ante un bicampeón del mundo que ha pasado por todo lo que yo había pasado hasta ese momento, es una gran exigencia. Y fue uno de los años más duros de mi vida a la hora de equilibrar todo. Además, no había tenido nada de fama. Y de repente toda la gente me hacía fotos, viajaba más que nunca... Fue duro, pero mirando atrás, ahora aprecio realmente ese año, aunque ojalá supiera entonces lo que sé ahora”.