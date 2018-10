Federico Pérez sigue de pie y va por el título

Quizá no fue el mejor arranque en los play off para Federico Pérez. La cita en La Pedrera dio comienzo al torneo de cinco fechas que definen al campeón de TC Pista 2018. Allí el piloto de Torino no sumó muchos puntos: sufrió un toque y debió abandonar. Quince días después la categoría llegó a Toay, donde Pérez finalizó 12°. Y este fin de semana retornó a la victoria: dominó la final de punta a punta en Olavarría.

Mantuvo el liderazgo en todo momento. Jonathan Vázquez, que largó a la par del piloto juninense, se posicionaba segundo hasta la vuelta N° 15, en la que tuvo que retirarse por problemas en la presión de nafta. Tal es así que Andrés Jakos, representante del Dole Racing, se ubicó 2° y consiguió su segundo podio consecutivo en su año debut en la especialidad. Gastón Ferrante (Chevrolet) largó quinto y arribó tercero.

La Copa de Plata es liderada por Juan Cruz Benvenuti, que fue sexto. La próxima fecha se llevará a cabo el fin de semana del 18 de noviembre, en el autódromo “El Villicum” en San Juan, circuito nuevo para la categoría.