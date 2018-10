Ricciardo y Verstappen arrancarán adelante de Hamilton en el Gran Premio de México

Con un sorpresivo récord de pista, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) consiguió ayer sábado la pole position del Gran Premio de México de Fórmula 1 y hoy largará primero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con un tiempo de 1:14.759 que alcanzó a punto de terminar la tercera qualy de la prueba clasificatoria, Ricciardo superó el récord del autódromo mexicano de 1:14.785 que unos momentos antes había establecido su compañero de escudería, el holandés Max Verstappen.

“No había tenido la mejor carrera”, admitió Ricciardo al final de la clasificación. “Es algo especial, Mónaco había sido el único lugar donde había logrado la pole” (2 veces, en 2016 y 2018). “Es genial para el equipo haber conseguido el doblete”, remató el sonriente Ricciardo.

Lewis Hamilton (Mercedes), principal aspirante al campeonato de esta temporada 2018 de la Fórmula 1, será tercero en la parrilla de salida luego de que su mejor tiempo fuera de 1:14.894.

El 1-2 para Red Bull

La prueba de clasificación comenzó con una amenaza de lluvia del 40 por ciento que no se cumplió. Lo que tampoco se cumplió fue la primera pole position de Verstappen en su trayectoria.

El holandés estaba perfilado para apoderarse de la posición de honor y convertirse en el piloto más joven en la historia de la F1 en lograr la pole. Parecía inminente con ese parón de cronómetro de 1:14.785, pero Ricciardo apareció para superarlo por 26 milésimas.

“Sigue siendo bueno arrancar segundo. Ya veremos lo que puedo hacer mañana”, dijo Verstappen después de asimilar lo hecho por Ricciardo.

El viernes y el sábado, Verstappen se había mostrado dominante en las tres tandas de ensayos libres, a pesar de haber tenido dificultades técnicas.

“He tenido problemas con el motor que no me dio lo que yo esperaba de él. Le saqué el máximo provecho y creí que iba a ser suficiente”, apuntó Verstappen con su rostro serio.

Vettel contra Hamilton

En la segunda línea de la parrilla de salida, este domingo arrancarán Hamilton y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). Sólo ellos dos aspiran a ser campeones del mundo en esta temporada, pero con gran ventaja a favor del británico.

En la tercera qualy, Vettel hizo lo posible para apoderarse de la pole position y apuntaba para quedarse con ella luego de tener el récord de pista de 1:14.759, pero el gusto le duró poco ante la vehemencia de los piloto de Red Bull.

Vettel no pudo aguantar los embates de Ricciardo y Verstappen y además fue relegado hata el cuarto lugar por Hamilton quien aceptó de buena manera su tercera posición en la parrilla de salida.

“La tercera posición era lo mejor que podía conseguir, es un buen lugar para salir. Mañana voy a intentar remontar. Felicitaciones para Daniel y para los Red Bull por su gran trabajo”, apuntó Hamilton.

Con tres carreras en el serial por delante -México, Brasil y Abu Dabi- Hamilton es líder con 346 puntos, 70 más que Sebastian Vettel (Ferrari), su inmediato perseguidor.

El británico sería campeón mundial por quinta vez si el domingo suma seis unidades, y así alcanzaría la marca del legendario ex piloto argentino Juan Manuel Fangio. Ya sólo el alemán Michael Schumacher quedaría por delante de Hamilton, con siete títulos.

Para mantener sus posibilidades, Vettel debe subir a lo más alto del podio el domingo, y además necesita que Hamilton termine la carrera, cuando mucho, en octavo lugar.