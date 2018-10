Matías Rossi ganó la clasificación del TC

Matías Rossi logró ayer el primer lugar en la clasificación de cara a la final de hoy del Turismo Carretera que se correrá en Toay, en La Pampa.

El clima del sábado, desde el comienzo del día, dio un claro indicio de que a la hora de la clasificación iba a resultar muy difícil bajar las marcas registradas en la primera tanda clasificatoria del viernes.

Pocos pilotos pudieron mejorar sus tiempos. Entre ellos se destacaron Julián Santero (13°); Valentín Aguirre (15°) y Nicolás González (16°).

En el último cuarto de clasificación, en el que se encuentran los integrantes de la Copa de Oro, sólo salió Guillermo Ortelli a clasificar apenas se habilitó la salida a la pista. En sus dos vueltas de velocidad, el siete veces campeón que representa a Chevrolet, no pudo mejorar su rendimiento y terminó en el noveno lugar.

Algo similar sucedió con Juan Martín Trucco, el usuario de Dodge, y Leonel Pernía, el tandilense que corre con Torino. Ambos llegaron a realizar vueltas rápidas, pero ninguno de los dos pudo imponer una mejor marca que la del viernes.

El resto de los pilotos de ese grupo (Ardusso, Mazzacane, Trosset, Gianini, Castellano, Rossi, Lambiris, Werner y Canapino) no registraron tiempos.

De esta manera, con 1;14.415 (a 77 centésimas del récord del circuito) Rossi se alzó con su tercera pole consecutiva y le dio la séptima seguida a Ford.

Alan Ruggiero, con el Torino del Sprint Racing, terminó segundo a cuatro centésimas de la referencia. Werner había culminado tercero, pero cambió el motor así que debió recargar seis décimas y concluyó vigésimo, así que le dejó su posición a Canapino, el actual campeón.

Sólo cuatro pilotos más, de los integrantes de la Copa de Oro, pudieron situarse entre los 10 mejores: Castellano (4°); Ardusso (7°); Mazzacane (8°) y Ortelli (9)°. El piloto juninense Gabriel Ponce de León no tuvo un buen desempeño y logró el puesto 23.

Hoy, las series se transmitirán en vivo por Canal Deportv, de 9 a 10.30. Las finales se televisarán en vivo por TV Pública desde las 12 hasta las 14.30.

Juan Cruz Benvenuti, primero en el TC Pista

El piloto de Villa La Angostura Juan Cruz Benvenuti está convencido. Sabe lo que quiere, y no va a parar hasta obtenerlo. En lo que va de la temporada consiguió dos triunfos (Concepción del Uruguay y La Pedrera), y es el actual líder de la Copa de Plata. La victoria ya la tiene. ¿Qué le falta? Sumar puntos.

Y el fin de semana lo comenzó de forma positiva: el viernes dominó los entrenamientos, y ayer finalizó cuarto en la clasificación y se impuso en su serie. Nada mal para un piloto que sueña con alzarse con el título a fin de año. Si bien restan cuatro fechas (incluyendo este fin de semana), la corona tiene varios dueños: Ayrton Londero, Marcelo Agrelo, Joel Gassmann y Diego Ciantini, entre otros. Sin embargo, el autódromo de San Nicolás será la plaza que defina al campeón 2018 de TC Pista.

Lautaro De La Iglesia se adjudicó la serie restante. Facundo Della Motta, que finalizó segundo, insistió constantemente pero no pudo sobrepasarlo. Además el piloto neuquino obtuvo su primera pole position en la categoría. Cabe agregar que el piloto juninense Federico Pérez partirá hoy desde la grilla Nº 11. La final comenzará a las 12.20 y será transmitida por TV Pública.