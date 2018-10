Mañana comenzará la actividad en el autódromo pampeano de Toay

El Turismo Carretera llega al veloz trazado pampeano de Toay, un circuito de 4.148 metros de extensión, para llevar a cabo la segunda fecha de la Copa de Oro (TC) y de la Copa de Plata (TC Pista), en el marco de la undécima fecha de los campeonatos de ambas categorías, organizados por la Asociación de Corredores (ACTC).

Será la décima presentación en el autódromo de dicha ciudad de La Pampa y hasta allí viajarán los juninenses Gabriel Fernando Ponce de León, quien compite con Ford Falcon en la "máxima", y Federico Pérez, quien corre con el Torino de Maquin Parts en "la telonera", siendo uno de los animadores y candidato a pelear en la Copa de Plata 2018.



Sancionaron a Ventricelli y a Santiago álvarez

Para lLa carrera de Toay, el piloto de Ford Falcon, Luciano Ventricelli, deberá largar desde el último lugar de la serie que le corresponda, ya que resultó sancionado por la AF de la ACTC.

Si bien no se informó el motivo, se debe a que se comprobó que no disminuyó la velocidad de manera suficiente en el fuerte accidente de la fecha anterior, disputada en el autódromo de La Pedrera (San Luis).

El comunicado expresa:

1- Aplicar al piloto de TC, Luciano Ventricelli, la sanción de ocupar el último lugar de la clasificación general, para largar la serie pertinente en la próxima carrera que compita.

2- Aplicar al piloto de TC Mouras, Santiago Álvarez, la sanción de ocupar el último lugar de la clasificación general para largar la serie pertinente en la próxima carrera que compita.



No correrá José savino

En la segunda fecha de la Copa de Oro 2018 del TC, José Savino no será de la partida y su regreso se produciría en la competencia de Olavarría, el domingo 28 de octubre.

Quién en el campeonato ocupa el 39º puesto no se presentará en el veloz trazado pampeano luego de que las pruebas en el rodillo que se realizaron con el motor de su Ford no arrojarán los resultados esperados. De esta manera, se ausentará por segunda fecha consecutiva, ya que tampoco estuvo en La Pedrera.

La última carrera que Savino disputó fue el pasado 9 de septiembre en Paraná, teniendo que abandonar.



La programación

Los horarios confirmados son los siguientes:



Mañana viernes:

Horarios Actividades en pista/Categorías

12 a 12:10 Hs. Primer entrenamiento TC Pista (grupo B) 10 min.

12:15 a 12:25 1er. entrenamiento TC Pista (grupo A) 10 min.

12:30 a 13:00 1er. entrenamiento TC (grupo A) 30 minutos.

13:05 a 13:35 1er. entrenamiento TC (grupo B) 30 minutos.

13:40 a 13:55 2do. entrenamiento TC Pista (grupo B) 15 min.

14:00 a 14:15 2do. entrenamiento TC Pista (grupo A) 15 min.

15:05 a 15:13 1ra. clasificación TC, 2° cuarto 8 minutos.

15:23 a 15:31 1ra. clasificación TC, 3° cuarto 8 minutos.

15:41 a 15:49 1ra. clasificación TC, 4° cuarto 8 minutos.

15:59 a 16:07 1ra. clasificación TC, 1° cuarto 8 minutos.

16:35 a 16:43 1ra. clasificación TC Pista, 3° tercio 8 minutos.

16:50 a 16:58 1ra. clasificación TC Pista, 1° tercio 8 minutos.

17:05 a 17:13 1ra. clasificación TC Pista, 2° tercio 8 minutos.



Sábado 13:

Horarios Actividades en pista/Categorías

9 a 09:20 Hs. 3er. entrenamiento TC Pista (grupo B) 20 min.

9:25 a 09:45 3er. entrenamiento TC Pista (grupo A) 20 min.

11:10 a 11:18 2da. clasificación TC Pista 3° Tercio 8 minutos.

11:23 a 11:31 2da. clasificación TC Pista 1° Tercio 8 minutos.

11:36 a 11:44 2da. clasificación TC Pista 2° Tercio 8 minutos.

12:00 a 12:30 2do. entrenamiento TC (grupo A) 30 minutos.

12:35 a 13:05 2do. entrenamiento TC (grupo B) 30 minutos.

14:10 Primera serie TC Pista, a 5 vueltas.

14:40 Segunda serie TC Pista, a 5 vueltas.

15:00 a 15:08 Segunda clasificación TC, 2° cuarto 8 minutos.

15:13 a 15:21 Segunda clasificación TC, 3° cuarto 8 minutos.

15:26 a 15:34 Segunda clasificación TC, 4° cuarto 8 minutos.

15:39 a 15:47 Segunda clasificación TC, 1° cuarto 8 minutos.



Domigo 14

Horarios Actividades en pista/Categorías

9:00 Hs. Primera serie Turismo Carretera, a 5 vueltas.

9:30 . Segunda serie Turismo Carretera, a 5 giros.

10 Tercera serie Turismo Carretera, a 5 vueltas.

11:50 Final TC Pista, a 25 giros ó 40 minutos máximo.

13:10 Final Turismo Carretera, 30 vueltas o 50 minutos.