Ferrari con una nueva decoración para el Gran Premio de Japón

Una nueva publicidad presentó Ferrari en su auto a partir del Gran Premio de Japón y por eso los autos muestran una flamante decoración.

Este cambio está vinculado con una nueva iniciativa por parte del patrocinador principal del equipo, Philip Morris International, que a lo largo de los años tuvo una presencia no muy notoria en el auto a pesar de su larga historia con Ferrari.

Pero la flamante decoración de las Ferrari no hará promoción de ninguna de las principales marcas o productos de Philip Morris. Ambos tienen contrato hasta 2021. El cambio de decoración se verá en la tapa del motor, los pontones laterales y el alerón trasero.

Así Philip Morris gana notoriedad en Ferrari, más allá de la prohibición de la publicidad del tabaco en el deporte motor, aunque ahora con una campaña que, según los propios protagonistas, no tiene relación con sus productos.