Alumnos del Industrial: “Haber representado al país en el plano internacional fue algo único”

Nadie podrá olvidarse de la monumental participación que tuvieron los alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 “Antonio Bermejo” de Junín en la edición 2018 de la Fórmula Green Power que se disputó en Liverpool, Inglaterra. Los destacados estudiantes obtuvieron el segundo puesto en su categoría E24, el cuarto en la General y el primer lugar en la clase Invitados.



Ante una intervención histórica, los alumnos Agustín Fabrizio y Enzo Meleca revivieron el momento en una entrevista exclusiva realizada el viernes por Fernando Almeida en el noticiero de TeleJunín. Allí, entre los instantes más emotivos de la charla, Fabrizio comentó: “Hasta el día que nos íbamos, cuando estábamos en Ezeiza, no caíamos de que nos íbamos a Inglaterra, cuando nos dan la noticia del premio nos quedamos como asombrados, es un premio muy grande, representar al país en otro lugar, en el plano internacional, con otras escuelas, fue algo único”

“Y cabe destacar que fuimos los primeros en todo el mundo en cruzar el océano para competir con otras escuelas, y después el hecho de estar allá es algo único. Fuimos los primeros de América Latina y del mundo que cruzamos el océano para participar, porque son todos europeos los participantes”, agregó Agustín; quien para completar su participación dijo: “El día que iniciamos todo el tema del auto nos encontramos con un chasis pelado, le faltaba la instalación eléctrica y la carrocería, el desafío era armar el auto allá y tratar de correr y traer algún premio. Fuimos con Fernando Marcilla y Manuel González, profesores del colegio”.

Armar un auto en once horas

Por su parte, Enzo Meleca, continuó detallando el trabajo realizado en la competencia. Al respecto, comentó: “El cableado y el motor estaban muy maltratados, se había usado en otras carreras y había tenido un fuerte golpe en otra carrera. Fue un completo desafío porque tuvimos que armar un auto en once horas, y el vuelo duró catorce, así que tuvimos muy poco tiempo. Son cuatro horas de diferencia horaria, para despertarse a la mañana, a las 6, fue muy complicado, porque el cuerpo lo sentía, tuvimos poco tiempo para adaptarnos”.

Por último, señaló: “La gente de Desafío Eco de YPF se quedó muy contenta, terminamos el auto en once horas y quedamos segundos en nuestra categoría. Para nosotros armar el auto en tan poco tiempo ya era nuestro premio, ya habíamos ganado. Esto que se dio fue la cereza del postre”.

Cabe recordar que la delegación que compitió en Inglaterra estuvo integrada por Karim Mhamed, Enzo Meleca, Lorenzo Casanovas, Julián Ratto, Agustín Milessi, Agustín Fabrizio, Ignacio Dimotta, Juan Godoy, Mariano Sica, Santiago Aquino, Pablo Catelli, Tomás Olguín, Jonathan Gorosito, Facundo Terzano, Valentín Salinas y Andrés Arias. Y los profesores fueron Fernando Marcilla y Manuel González.