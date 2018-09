Agustín Canapino tiene la referencia inicial

El Top Race V-6 tuvo su primer día de actividad en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, donde comenzó la novena fecha del año. Allí, Agustín Canapino (Chevrolet) se adueñó del registro más veloz de las Pruebas Libres que tuvo 17 autos en pista, quedando los primeros once encerrados en un segundom entre ellos el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien se ubicó quinto, a 352 milésimas del "Titán de Arrecifes".

El piloto del Sportteam, que llegó al trazado porteño con la intención de recuperar la punta del torneo, estableció un registro de un minuto 22 segundos 561 milésimas para transitar el circuito N° 8, donde la categoría no corría desde 2011.

Logró batir por 96/1000 a Ricardo Risatti (Fiat), por 289/1000 a Matías Rossi (Toyota) y por 315/1000 a Néstor Girolami, quien se ubicó antes que "Gaby" Ponce de León.

"No es más que anecdótico el resultado, lo más importante es que se pudo probar distintas variantes de puesta a punto en un circuito distinto", manifestó Canapino, destacándose que el actual puntero del campeonato, Franco Girolami (Mitsubishi) no salió a entrenar durante el viernes.

Las posiciones

Así se ubicaron ayer, en el primer entrenamiento del Top Race V-6:

Ps. Pilotos Tiempo/Difer.

1- Agustín Canapino....................... 1:22.561.

2- Ricardo Risatti.............................a 0.096.

3- Matías Rossi............................... a 0.289.

4- Néstor Girolami............................ a 0.315.

5- Gabriel Ponce de León................. a 0.352.

6- Diego Ciantini............................. a 0.447.

7- Mariano Altuna........................... a 0.553.

8- Gustavo Tadei............................. a 0.582.

9- Juan B. De Benedictis.................. a 0.629.

10-Matías Rodríguez........................ a 0.658.

11-Lucas Guerra................................. a 0.671.

12-Martín Ponte.................................a 1.051.

13-Mauricio Lambiris......................... a 1.067.

14-Luis José Di Palma.........................a 1.124.

15-Lucas Valle................................... a 1.544.

16-Antonino Sganga......................... a 1.645.

17-Juan Cruz Acosta...........................a 1.808.