Triunfo y punta del torneo para Franco Girolami y décima posición para Ponce de León

El automovilismo siempre te da revancha y Franco Grolami se quedó con la sensación que el sábado en la primera final del fin de semana podría haber obtenido el triunfo pero debió conformarse con el segundo puesto, en la doble programación de Top Race V-6 en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta capital.

Pero tenía una chance más y era el domingo al mediodía. La segunda final volvía a ser un desafío que le permitía buscar esa tan ansiada victoria. Pero sabía que debía sortear un rival difícil, duro y complicado como es el campeón de la categoría, Agustín Canapino.

El momento de la largada era un punto de inflexión, el inicio de la carrera y los primeros metros de competencia podía marcar el destino de la misma.

La competencia se puso en marcha y apenas el semáforo se puso en verde, Franco Girolami tuvo un excelente movimiento para lograr superar a Canapino y adueñarse de la primera colocación en la curva uno. A partir de ahí el cordobés se dedicó a marcar una diferencia a su favor que le permitió manejar los tiempos de la carrera.

La carrera planteaba un panorama particular. La lucha en pista era la misma que se presentaba en el campeonato y que luego del resultado del sábado, Girolami comenzaba el domingo con un punto por debajo de Canapino y todavía debían enfrentar la competencia decisiva.

Detrás de los punteros aparecía Lucas Guerra en la tercera posición largando delante de Matías Rossi, otro necesitado de puntos. El piloto de Toyota largó por afuera y consiguió una mejor velocidad para ingresar a la primera curva lo que le permitió superar a Lucas Guerra que intentó pero no pudo sostener el tercer escalón del podio.

La lucha no cesó en los primeros giros pero luego el desgaste de los autos obligó a varios pilotos a empezar a tomar los recaudos necesarios para llegar al final de la carrera que empezaba a mostrar las exigencias de un trazado difícil y una temperatura que empezaba a castigar sobre el mediodía.

Franco Girolami empezó a marcar una diferencia importante que llegó a los cuatro segundos y esto le permitió empezar a plantear otro plan de carrera. Conservar más el motor y no exigir los neumáticos. Con este panorama Canapino no podía acercarse ya que lo tenía cerca a Matías Rossi que sí había logrado alejarse del acecho de Guerra.

La carrera ingresó en su etapa final. Canapino lejos de Girolami que se encaminó a la bandera a cuadros con un auto que nunca presentó fisuras. Siempre se mostró firme, veloz y confiable y eso tiene sus frutos, en este caso no solo fue la victoria sino también la punta del campeonato por solo dos puntos sobre Agustín Canapino.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León terminó en la décima posición con el otro Toyota oficial.

El campeonato

El certamen ahora está liderado por Franco Girolami con 120 puntos seguido por Agustín Canapino con 118 mientras que la tercera posición es para Matías Rossi con 104. La cuarta posición está en manos de Néstor Girolami con 87 puntos y quinto se ubica Mariano Altuna con 85. El sexto lugar es para Diego Azar con 70 puntos, séptimo está Matías Rodríguez con 67 unidades delante del octavo, que es el juninense Gabriel Ponce de León quien suma 49 puntos. La novena colocación es para Luis José Di Palma con 45 puntos mientras que la décima ubicación está en manos de Juan Bautista De Benedictis con 33 unidades.

La próxima fecha será el 4,15 y 16 de septiembre en Buenos Aires compartiendo la fecha con la Copa Truck y sus potentes camiones que llegan desde Brasil para disputar “La carrera del año”.